Serie B | gli squalificati | un turno a Pasciuti e Castagnetti

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : l'ultima chance degli stregoni. Diretta gol live score (recuperi) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score dei quattro recuperi che chiudono la ventisettesima giornata. Spicca naturalmente il derby della Madonnina Milan Inter(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 13:52:00 GMT)

Video/ Genoa Cagliari (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 27^ giornata) : Video Genoa Cagliari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita di Marassi. Vittoria che vale la salvezza per il Grifone: al 90' è Medeiros a risolvere le cose(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:24:00 GMT)

Calendario Serie A oggi (mercoledì 4 aprile) : tutti gli orari dei recuperi della 27^ giornata. Il programma completo : oggi mercoledì 4 aprile si disputano i recuperi della 27^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Il turno, originariamente previsto per domenica 4 marzo, era stato rinviato per onorare la scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Si tornerà dunque in campo oggi pomeriggio, alle ore 18.30: l’orario pomeridiano si è reso necessario vista l’impossibilità di giocare in serata a causa della Champions League (vietata la ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro» : GENOVA - Il Genoa mette in cascina tre punti d'oro nella lotta salvezza. La formazione di Davide Ballardini ha battuto 2-1 il Cagliari nel recupero di campionato. "Successo sofferto, contro una ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Genoa - il risultato è ingiusto» : GENOVA - "È difficile parlare quando perdi, questo risultato è ingiusto, ma questa era una partita difficile". Diego Lopez prova a giustificare così il Cagliari dopo il ko di Marassi contro il Genoa, ...

Serie A - Pioli : «Orgoglioso di allenare la Fiorentina» : UDINE - A un mese dalla scomparsa di Davide Astori , la Fiorentina recupera la gara contro l'Udinese e vince di misura. Stefano Pioli parla anche del suo ex capitano durante la conferenza stampa post ...

Serie A Crotone - Zenga : «Non possiamo più sbagliare l'approccio» : Crotone - "Speriamo di aver capito dove abbiamo sbagliato a Firenze, e di riuscire ad iniziare la partita in modo diverso". Il tecnico del Crotone , Walter Zenga , si prepara alla gara di domani, ...

PRONOSTICI Serie A/ Quote e scommesse : chi la favorita tra Cagliari e Genoa? (recuperi) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite in programma il 3 e 4 aprile, recuperi della 27^ giornata di SERIE A. Attenzione alla sfida Atalanta-Samdporia. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 13:52:00 GMT)

Serie A Genoa-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : GENOVA - Oggi alle 18.30 si recupera Genoa - Cagliari , gara valevole per la ventisettesima giornata di campionato. Poco tempo per recriminare sul pareggio casalingo con la Spal per il Grifone. Un'...

Probabili formazioni / Milan Inter : diretta tv - orario - notizie live. Tegola Lucas Biglia (Serie A) : Probabili formazioni Milan Inter: diretta tv e le ultime novità del match di Serie A. Alla vigilia del derby, vediamo quali potrebbero essere moduli e titolari(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:20:00 GMT)