Serie A Torino | Mazzarri | «Abbiamo affrontato la gara al meglio»

Serie A - goleade di Torino e Benevento - recupero-miracolo del Sassuolo : Si è completato con quattro sfide, tra cui il derby di Milano, il recupero della 27esima giornata che era slittata poco più di quattro settimane fa per la morte improvvisa di Astori poco prima di ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Milan-Inter 0-0 - il Sassuolo pareggia in 9 contro 11! Larghi successi per Benevento e Torino : I recuperi odierni della 27ma giornata hanno offerto il piatto forte del derby di Milano, che però è finito a reti inviolate. Incredibile pareggio del Sassuolo in casa del Chievo in 9 contro 11, mentre larghe vittorie si sono registrate per il Torino contro il Crotone e per il Benevento contro l’Hellas Verona. Andiamo a scoprire quanto è accaduto nelle quattro sfide giocate questo pomeriggio. Il derby della Madonnina non ha vincitori né ...

Recupero Serie A - probabili formazioni e ultimissime di Benevento-Verona - Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone : Recupero Serie A- Non solo derby di Milano. Oggi in programma anche alcuni match clou in chiave salvezza. Il Crotone vola a Torino a caccia di punti salvezza. Delicatissimo big match tra Chievo e Sassuolo. Sfida tra fanalini di coda tra Benevento e Verona. Benevento-Verona BENEVENTO (4-2-3-1) : Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; […] L'articolo Recupero Serie A, probabili formazioni e ultimissime di ...

Serie A Torino-Crotone in DIRETTA : formazioni e azioni salienti del match : Torino-Crotone è uno dei recuperi della ventisettesima giornata di Serie A che seguiremo in DIRETTA testuale su Blasting News a partire dalle 18.30 di oggi 4 aprile. Aggiornamenti sulle formazioni, la cronaca delle azioni salienti e di quanto accadrà in questa partita che mette in palio punti importanti specie per gli ospiti. Il Torino ha infatti 39 punti e non ha obiettivi in questa stagione. Mazzarri proverà a chiudere il più in alto possibile ...

Serie A Crotone - Zenga : «Torino squadra tecnica e organizzata» : Crotone - Il Toro è una squadra molto tecnica, con una grande organizzazione di gioco, che ha trovato una bellissima vittoria a Cagliari, e un Ljajic che mi è sempre piaciuto molto". Il tecnico del ...

