Quarta vittoria stagionale per il fanalino,che al Vigorito travolge e inguaia ancora di più il(3-0) Prova disastrosa degli scaligeri, con Silvestri che salva su Del Pinto,Djuricic e Immello ma deve arrendersi sull' imparabile destro di Letizia (25'). Il vice Nicolas al 34' evita il peggio anche su Iemmelo e si supera in avvio ripresa sulla conclusione ravvicinata di Diabatè. Il maliano al 66' firma di testa (traversa interna e pallone oltre la linea) il meritato raddoppio e conclude in festa segnando anche il 3-0.(Di mercoledì 4 aprile 2018)