Serie A recupero 27esima giornata tripletta di Belotti e terza sconfitta consecutiva del

Pagelle/ Milan-Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Recupero Serie A - primo tempo) : Pagelle Milan Inter: Fantacalcio, i voti con i migliori e i peggiori elementi in campo oggi a San Siro per il Derby della Madonnina, recupero della 27^ giornata della Serie A.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:34:00 GMT)

Serie A - recupero Benevento-Verona 3-0 : 18.53 Quarta vittoria stagionale per il fanalino Benevento,che al Vigorito travolge e inguaia ancora di più il Verona (3-0) Prova disastrosa degli scaligeri, con Silvestri che salva su Del Pinto,Djuricic e Immello ma deve arrendersi sull' imparabile destro di Letizia (25'). Il vice Nicolas al 34' evita il peggio anche su Iemmelo e si supera in avvio ripresa sulla conclusione ravvicinata di Diabatè. Il maliano al 66' firma di testa (traversa ...

Recupero Serie A - probabili formazioni e ultimissime di Benevento-Verona - Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone : Recupero Serie A- Non solo derby di Milano. Oggi in programma anche alcuni match clou in chiave salvezza. Il Crotone vola a Torino a caccia di punti salvezza. Delicatissimo big match tra Chievo e Sassuolo. Sfida tra fanalini di coda tra Benevento e Verona. Benevento-Verona BENEVENTO (4-2-3-1) : Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; […] L'articolo Recupero Serie A, probabili formazioni e ultimissime di ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Milan Inter : quote - le ultime novità live. La rinascita di Brozovic (Serie A - recupero) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Inter: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Il derby della Mole si gioca con le rose al completo o quasi (squalificato Biglia)(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 14:19:00 GMT)

Video/ Lucchese Pistoiese (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C recupero) : Video Lucchese Pistoiese (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, recupero della Serie C. Luperini trova il pari per gli arancioni, rimasti in 10 dopo il rosso a Terigi.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 11:20:00 GMT)

Video/ Monza Prato - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie C recupero - : Video Monza Prato , risultato finale 2-1, : highlights e gol della partita, recupero della Serie C. Lombardi avanti con la doppietta di D'Errico.

Reggio Emilia Brescia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1 - recupero) : diretta Reggio Emilia Brescia: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che al PalaBigi vale come recupero della ventunesima giornata nel campionato di basket A1(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:18:00 GMT)

Video/ Viterbese Piacenza (1-2) : highlights e gol della partita (Serie C - recupero) : Video Viterbese Piacenza (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, recupero della Serie C. Biancorossi avanti con Castellana e Pesenti. (Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:06:00 GMT)

Video/ Pro Piacenza Siena (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C recupero) : Vidoe Pro Piacenza Siena (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, recupero della Serie C. La Robur trova la vittoria con la rete di Santini. (Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:02:00 GMT)

Video/ Monza Prato (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C recupero) : Video Monza Prato (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, recupero della Serie C. Lombardi avanti con la doppietta di D'Errico, in rete al 61' e 68'.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:56:00 GMT)

Video/ Brescia Entella (0-0) : highlights della partita (Serie B recupero) : Video Brescia Entella (risultato finale 0-0): highlights della partita, recupero della Serie B. Solo pareggio a reti bianche al Rigamonti per la 29^ giornata.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:52:00 GMT)

Video/ Pro Vercelli Perugia (0-2) : highlights e gol della partita (Serie B recupero) : Video Pro Vercelli Perugia (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, recupero della 29^ giornata di Serie B. Di Carmine regala il successo ai grifoni.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:34:00 GMT)

Video/ Atalanta Sampdoria (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 27^ giornata) : Video Atalanta Sampdoria (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita. I blucerchiati tornano a vincere e si riprendono il settimo posto in Serie A agganciando proprio la Dea(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:26:00 GMT)

Video/ Genoa Cagliari (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 27^ giornata) : Video Genoa Cagliari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita di Marassi. Vittoria che vale la salvezza per il Grifone: al 90' è Medeiros a risolvere le cose(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:24:00 GMT)