Serie A | il Toro è scatenato | Belotti travolge il Crotone

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Icardi spreca - derby di Milano pari! Respiro Sassuolo - poker Toro : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, nei recuperi della 27^ giornata il derby della Madonnina termina senza reti ma con tante emozioni. Pareggio in extremis del Sassuolo, poker Torino(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:19:00 GMT)

Serie B - Parma-Palermo 3-2 : Calaiò cala il tris. Al Palermo non bastano Nestorovski e Rajkovic : Decisivo. Letale. Mortifero. Emanuele calaiò, con la sua tripletta, regala un successo prestigioso al Parma di D'Aversa: il 3-2 sul Palermo offre agli emiliani l'occasione di vivere la parte finale ...

La Serie Motorola Moto Z potrebbe essere cancellata da Lenovo : Da Chicago arrivano voci di importanti licenziamenti all'interno di Motorola Mobility e a rischio sarebbero alcuni importanti smartphone del produttore L'articolo La serie Motorola Moto Z potrebbe essere cancellata da Lenovo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Serie A - i risultati : tris Lazio - ok Viola - crisi Toro : La Lazio piega il Sassuolo per 3-0 al Mapei Stadium in una partita valida per la 26esima giornata di campionato. I biancocelesti ritornano davanti all'Inter nella corsa Champions, mentre i neroverdi ...

Serie A - 26^ giornata : rossi - Var ed emozioni! Sorridono Lazio e Samp - la Fiorentina risponde presente - delude il Toro : 1/14 Alessandro Fiocchi/LaPresse ...

PROBABILI FORMAZIONI Serie A/ Bologna Sassuolo - Krafth a destra e Torosidis a sinistra (25^ giornata Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Serie A: i moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori in vista delle partite per la 25^ giornata del campionato (17-18-19 febbraio 2018)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 09:30:00 GMT)

Serie A Toro-Juve - derby tra difese bunker : l'Under paga 1 - 70 : TORINO - Sotto la mole si respira già aria di derby. La sfida tra granata e bianconeri sarà il piatto forte della 25esima giornata di Serie A, da gustare rigorosamente la domenica a pranzo. Le due ...

Serie B Palermo - non basta Nestorovski - il Foggia vince 1-2 : Palermo - Il Foggia vince in rimonta in casa del Palermo . Dopo una prima frazione a reti inviolate, il Palermo passa per primo in vantaggio, con un calcio di rigore trasformato da Nestorovski . Poco ...

Serie A - 24^ giornata : l’Inter torna a vincere - il Toro c’è ma l’Udinese è stata penalizzata - volano le genovesi! : 1/21 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Serie A - Torino - Mazzarri : “Il miglior Toro della stagione” : Il Torino di Mazzarri strappa un ottimo punto al Marassi contro la lanciatissima Sampdoria di Giampaolo, reagendo con una rete di Acquah all’iniziale vantaggio di Torreira su calcio di punizione e uscendo indenne da Genova, nonostante la doppia espulsione dello stesso senegalese e dell’ex mister blucerchiato. L’allenatore del Toro è tornato a parlare dei 2 episodi nel post-match, con coda polemica, in particolar modo per ...

Calciomercato - Cagliari : dalla Serie A alla MLS - van der Wiel vola a Toronto : Doveva essere il colpo del mercato estivo del Cagliari: Gregory van der Wiel, dal Fenerbache al Cagliari. L'esterno basso ideale per Massimo Rastelli e il suo 4-3-1-2: corsa, velocità, tecnica e ...