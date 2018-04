Serie A Genoa | Perinetti | «Pronti per il derby»

Video/ Genoa Cagliari (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 27^ giornata) : Video Genoa Cagliari (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol della partita di Marassi. Vittoria che vale la salvezza per il Grifone: al 90' è Medeiros a risolvere le cose(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:24:00 GMT)

Serie A Genoa - Ballardini : «Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro» : GENOVA - Il Genoa mette in cascina tre punti d'oro nella lotta salvezza. La formazione di Davide Ballardini ha battuto 2-1 il Cagliari nel recupero di campionato. "Successo sofferto, contro una ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Genoa - il risultato è ingiusto» : GENOVA - "È difficile parlare quando perdi, questo risultato è ingiusto, ma questa era una partita difficile". Diego Lopez prova a giustificare così il Cagliari dopo il ko di Marassi contro il Genoa, ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Non siamo ancora salvi» : Ecco le parole del suo allenatore a fine partita, rilasciate ai microfoni di Premium Sport: "Questo è un successo sofferto, contro una squadra con valori importanti contrariamente a quanto dica la ...

Recupero 27° giornata Serie A : vittorie per Fiorentina - Genoa e Sampdoria : Martedì di Recupero parziale della 27esima giornata di Serie A . La morte di Davide Astori, lo scorso 4 marzo, aveva di fatto annullato tutta la domenica del calcio e oggi a distanza di un mese si ...

Serie A Genoa-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : GENOVA - Oggi alle 18.30 si recupera Genoa - Cagliari , gara valevole per la ventisettesima giornata di campionato. Poco tempo per recriminare sul pareggio casalingo con la Spal per il Grifone. Un'...

Recupero Serie A - le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria - Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : Recupero Serie A, LE probabili formazioni- Squadre in campo per il Recupero dei match rinviati dopo la tragedia Astori. Sfida per l”Europa tra Atalanta e Sampdoria. Sfida che profuma di salvezza tra Genoa e Cagliari, con i sardi risucchiati nella zona calda della classifica dopo la sconfitta interna contro il Torino. Oggi sarà al volta […] L'articolo Recupero Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e ...

Probabili formazioni/ Genoa Cagliari : quote e ultime novità live (Serie A recupero) : Probabili formazioni Genoa Cagliari: quote e ultime novità live sulle mosse di Ballardini e Lopez, i loro titolari per il match di Marassi (recupero Serie A)(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 04:18:00 GMT)

Video/ Genoa Spal (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Genoa Spal (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Lazzari prova a salvare gli Spallini al 60', pur rimasti in dieci dopo il rosso a Vicari.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Serie A Genoa - Ballardini : «Con l'uomo in più bisognava coprire meglio il campo» : GENOVA - Occasione persa per il Genoa che in superiorità numerica per oltre un'ora si è fatto raggiungere in casa dalla Spal . Davide Ballardini ha analizzato così la gara. "Oggi non siamo stati ...

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : caos Var - a Lapadula risponde Lazzari : L'ex attaccante del Milan prima sbaglia un rigore, poi ne segna uno molto dubbio. Poi il pareggio della squadra di Semplici

Serie A - Genoa-Spal 1-1 : Lapadula e Lazzari in gol : Partita scoppiettante a Marassi tra Genoa e Spal. Una sfida importantissima per la lotta salvezza che ha visto due formazioni sempre alla ricerca del gol. Al 4' Meret combina un pasticcio generando il ...