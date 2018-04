Serie A | Chievo-Sassuolo 0-0 Il tabellino

Recupero Serie A - probabili formazioni e ultimissime di Benevento-Verona - Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone : Recupero Serie A- Non solo derby di Milano. Oggi in programma anche alcuni match clou in chiave salvezza. Il Crotone vola a Torino a caccia di punti salvezza. Delicatissimo big match tra Chievo e Sassuolo. Sfida tra fanalini di coda tra Benevento e Verona. Benevento-Verona BENEVENTO (4-2-3-1) : Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; […] L'articolo Recupero Serie A, probabili formazioni e ultimissime di ...

Serie A Chievo-Sassuolo - probabili formazioni e tempo reale alle 18.30. Dove vederla in tv : VERONA - Chievo-Sassuolo scatta alle 18.30 al Bentegodi. Chi vince si allontana dalla zona rossa e rispira arria di salvezza. La squadra di Maran è reduce dal successo contro la Samp, quella di ...

Serie A Iachini : «Attento Sassuolo : il Chievo può battere chiunque» : Sassuolo - "Il Chievo è una squadra che gioca insieme e con lo stesso allenatore da anni, sanno a memoria lo spartito e questo la rende ostica da affrontare. Può vincere contro chiunque, ci vorrà ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Massima attenzione contro il Chievo» : Sassuolo - "Ci siamo imposti di guardare a tutte le partite come importanti per portare a casa punti". Il tecnico del Sassuolo , Iachini , si prepara così al prossimo impegno, contro il Chievo : "Col ...

Pronostico Chievo Verona-Sassuolo - Serie A 04-04-2018 e Analisi : Serie A TIM, Recupero 27^ Giornata, Analisi e Pronostico di Chievo Verona-Sassuolo Meroledì 4 Aprile 2018. Le due formazioni si giocano la salvezza. Chievo e Sassuolo si giocano la permanenza in Serie A nel recupero della ventisettesima giornata. Le due formazioni, reduci da prestazioni importanti nell’ultima giornata, sono a pari punti in classifica a quota 28 ed hanno 4 punti di vantaggio sul Crotone terzultimo. La formazione ...

Video/ Chievo Sampdoria - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 30giornata - : Video Chievo Sampdoria , 2-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 30giornata. Hetemaj e Castro portano al successo i clivensi.

Video/ Chievo Sampdoria (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Chievo Sampdoria (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Hetemaj e Castro portano al successo i clivensi in casa.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:52:00 GMT)

Serie A Chievo - Maraner : «Prestazione degna» : VERONA - E' rimasto senza voce il tecnico del Chievo Maran: al termine della partita interviene il vice Maraner: "Volevamo la vittoria e la prestazione oggi. I ragazzi lavorano bene durante la ...

Serie A Chievo-Sampdoria - probabili formazioni e diretta ore 18 : VERONA - Al Bentegodi ci sono punti pesantissimi in palio nella sfida tra Chievo e Sampdoria , in diretta tv su Sky Calcio 2 e web su www.tuttosport.com. La formazione di Maran cerca la svolta in ...

Serie A Chievo - Maran : «Voglio più sostanza e compattezza» : VERONA - "Domani sarà una partita importante. Servirà, più di prima, essere attenti ai particolari. Qualcuno è tornato acciaccato dalle Nazionali" . Il tecnico del Chievo , Rolando Maran , si prepara ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Napoli perfetto. Penso anche al Chievo» : Sassuolo - Il Sassuolo attende il Napoli. Una sfida difficilissima, contro un avversario lanciato nella lotta scudetto. Il tecnico Beppe Iachini l'ha presentata così in conferenza stampa: "I ragazzi ...

Serie A Chievo - Campedelli : «Napoli? Se ci va bene pareggiamo» : NAPOLI - "Come si fa a restare tanti anni in Serie A? Devi fare di necessità-virtù ed inventare il calcio ogni anno. Il benevento ha un grande presidente ed una forza economica importante, ma in Serie ...

Serie A Chievo - Campedelli : «Scudetto? La Juventus ha dalla sua lo scontro diretto» : NAPOLI - "Come si fa a restare tanti anni in Serie A? Devi fare di necessità-virtù ed inventare il calcio ogni anno. Il Benevento ha un grande presidente ed una forza economica importante, ma in Serie ...

Serie A Fiorentina - Badelj ko in Nazionale. In dubbio per il Chievo : FIRENZE - Fiorentina preoccupata per le condizioni di Milan Badelj uscito per infortunio durante l'amichevole della Croazia contro il Messico. Il centrocampista ha riportato un problema al ginocchio e ...