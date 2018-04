Serie A | Brescia passa a Reggio Emilia 75-71 Prosegue l' inseguimento a Milano e Venezia

Basket - 21a giornata Serie A 2018 : Brescia batte Reggio Emilia nel recupero. Decisivi i fratelli Vitali nel finale : È andato in scena stasera il recupero della 21a giornata di Serie A tra Reggio Emilia e Brescia, rinviato per l’impegno della Grissin Bon in EuroCup. Vittoria fondamentale per la Leonessa, che così stacca Avellino e si mette in scia di Venezia. Una vittoria che sembrava più agevole per gli ospiti, che nella fase finale del primo quarto hanno preso il largo, grazie al solito Marcus Landry. Brescia è volata dal 12-21 del primo quarto fino a ...