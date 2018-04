Serie A Bologna | Gonzalez ko per una contusione

Serie A Bologna - contusione per Gonzalez : non si allena : Bologna - Prosegue la preparazione del Bologna in vista del prossimo impegno, contro il Crotone. Oggi, in programma, una seduta mattutina, alle ore 11.30. A Casteldebole il programma ha previsto ...

Gomorra - la nuova Serie si gira anche a Bologna : D'Amore aveva già diretto per il teatro American Buffalo , del 2016, spettacolo che ha anche interpretato, e sceneggiato, prodotto e interpretato nel 2015 il film Un posto sicuro , nominato a 2 Nastri ...

Elogi per l'ex portiere del Siracusa che ha debuttato in Serie A col Bologna : l'ex portiere del Siracusa, Antonio Santurro, fino allo scorso anno con la maglia azzurra, ha debuttato da titolare in serie A con il Bologna. Su Santurro, parmigiano, la Gazzetta di Parma ha scritto: ...

Video/ Bologna Roma (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Bologna Roma (-): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Edin Dzeko risponde alla rete di Erick Pulgar, ma i giallorossi si prendono un solo punto al Dall'Ara.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 03:12:00 GMT)

DIRETTA / Cremona Virtus Bologna (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due! (Serie A1) : DIRETTA Cremona Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Le due squadre inseguono i playoff, la Vanoli deve ancora recuperare una gara(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:12:00 GMT)

Pagelle/ Bologna Roma (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita : ci pensa sempre Dzeko (Serie A 30^ giornata) : Pagelle Bologna Roma: Fantacalcio, i voti della partita. I giallorossi non vanno oltre il pareggio al Dall'Ara contro la squadra felsinea: sotto con gol di Pulgar, rispondono con Dzeko(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:10:00 GMT)

Diretta/ Cremona Virtus Bologna info streaming video e tv : il fattore Gentile (basket Serie A1) : Diretta Cremona Virtus Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del PalaRadi. Le due squadre inseguono i playoff, la Vanoli deve ancora recuperare una gara(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:52:00 GMT)

Bologna - la storia di Antonio Santurro : dal Siracusa all'esordio in Serie A contro la Roma : Il tempismo , alle volte, è davvero tutto. Questione di attimi, sliding doors , con la vita che può cambiare in maniera radicale. Essere nel posto giusto al momento giusto , fortuna riservata a ...

Bologna - favola Santurro : esordisce in Serie A e ferma la Roma : Antonio Santurro, 26 anni. Ansa C'era una volta un ragazzo di ventisei anni con i guantoni alle mani, un pipistrello sul petto e un sogno nella testa: giocare in Serie A. Difficile, però, se non hai ...

Serie A Bologna-Roma 1-1 - il tabellino : BOLOGNA - Apre Pulgar nel primo tempo, pareggia Dzeko nel secondo. Si conclude 1-1 la partita tra Bologna e Roma, anticipo della 30a giornata di campionato. I giallorossi salgono a quota 60 punti, in ...

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : giallorossi bloccati - Dzeko risponde a Pulgar. Si infortuna Nainggolan : La Roma è stata fermata dal Bologna nel lunch match della 30^ giornata di Serie A. I giallorossi hanno pareggiato 1-1 sul campo dei felsinei e si riapre così la lotta per il terzo posto in classifica: ora Inter (contro il Verona) e Lazio (Benevento) possono portarsi rispettivamente a 2 e 3 punti di distacco con i nerazzurri che devono ancora recuperare il derby. Donadoni punta sul tridente offensivo con Di Francesco jr. (figlio del mister della ...

Video Gol Bologna-Roma 1-1 : Highlights e Tabellino Serie A 31-03-2018 : Risultato Finale Bologna-Roma 1-1: Cronaca e Video Gol Pulgar, Dzeko 30° Giornata Serie A 31 Marzo 2018. Il primo match della 30° giornata di Serie A Bologna-Roma finisce 1-1. Al Dall’Ara la Roma di Di Francesco impatta sul muro rossoblu, che ha il merito di aver colpito la Roma nell’unico momento di distrazione degli avversari, e di aver tenuto bene il vantaggio ottenuto. Nel primo tempo la Roma comincia molto bene: nei primi ...

Serie A - Bologna-Roma 1-1 : Defrel e Dzeko cambiano la partita - pareggio che accontenta tutti [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

Pagelle/ Bologna Roma : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 30^ giornata - primo tempo) : Pagelle Bologna Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 30^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 31 marzo)(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 13:39:00 GMT)