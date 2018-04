Serie A | Benevento-Verona 3-0 | Letizia e due volte Diabaté | Pecchia ancora ko

Serie A - Benevento-Verona 3-0 : gol di Letizia e doppietta di Diabaté : Il Benevento tiene accesa la fiammella della salvezza, battendo 3-0 il Verona . Primo tempo dominato dalla squadra di De Zerbi. Al 25' arriva la rete di Letizia, un supergol da fuori area. Tante le ...

Serie A - recupero Benevento-Verona 3-0 : 18.53 Quarta vittoria stagionale per il fanalino Benevento,che al Vigorito travolge e inguaia ancora di più il Verona (3-0) Prova disastrosa degli scaligeri, con Silvestri che salva su Del Pinto,Djuricic e Immello ma deve arrendersi sull' imparabile destro di Letizia (25'). Il vice Nicolas al 34' evita il peggio anche su Iemmelo e si supera in avvio ripresa sulla conclusione ravvicinata di Diabatè. Il maliano al 66' firma di testa (traversa ...

Recupero Serie A - probabili formazioni e ultimissime di Benevento-Verona - Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone : Recupero Serie A- Non solo derby di Milano. Oggi in programma anche alcuni match clou in chiave salvezza. Il Crotone vola a Torino a caccia di punti salvezza. Delicatissimo big match tra Chievo e Sassuolo. Sfida tra fanalini di coda tra Benevento e Verona. Benevento-Verona BENEVENTO (4-2-3-1) : Brignoli; Venuti, Djimsiti, Tosca, Letizia; Cataldi, Sandro; […] L'articolo Recupero Serie A, probabili formazioni e ultimissime di ...

Serie A Benevento-Verona - probabili formazioni e tempo reale alle 17. Dove vederla in tv : BENEVENTO - Punti salvezza in palio al Ciro Vigorito. alle 17 scatta Benevento - Verona , ultima contro penultima della classe. La squadra di De Zerbi è reduce dal ritiro. Brignola gioca titolare nel ...

Serie A Benevento - niente Verona per Memushaj e Parigini : Benevento - L'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi ha convocato ventisei calciatori per il match di domani pomeriggio col Verona. I giallorossi saranno in formazione rimaneggiata: fuori gli ...

Serie A - Benevento-Verona : i bookie puntano sui sanniti : ROMA - La partita di domani, contro il Verona, per il Benevento è decisiva per la salvezza. Il recupero della 27ª giornata di Serie A vede, infatti, lo scontro diretto tra l'ultima e la penultima ...

Pronostico Benevento-Hellas Verona - Serie A 04-04-2018 e Analisi : Serie A TIM, Recupero 27^ Giornata, Analisi e Pronostico di Benevento-Hellas Verona Meroledì 4 Aprile 2018. Gli scaligeri si giocano la salvezza. Benevento in campo per l’onore; l‘Hellas Verona per tentare una disperata salvezza. Il recupero della ventisettesima giornata di Serie A vede l’anticipo fra i campani e veneti. Entrambe le formazioni sembrano destinate ormai alla retrocessione, ma chi ha ancora da chiedere al ...

Video/ Lazio Benevento (6-2) : highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata) : Video Lazio Benevento (6-2): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Le immagini salienti del match fra le squadre di Inzaghi e De Zerbi(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 03:01:00 GMT)

Serie A - il Benevento va in ritiro. De Zerbi : «Brutto crollo» : ROMA - Dopo i sei gol incassati all'Olimpico, la dirigenza del Benevento ha deciso di mandare la squadra in ritiro . Non era programmato. Sandro e compagni, dunque, resteranno a Roma per preparare la ...

Video Gol Lazio – Benevento 6 – 2 : Highlights e Tabellino 30^ Giornata Serie A 31-3-18 : Risultato finale Lazio – Benevento 6 – 2: Cronaca e Video Gol Immobile, Cataldi, Guilherme, Caicedo, De Vrij, Leiva, Luis Alberto 30^ Giornata Serie A 31 Marzo 2018 La Lazio per sperare nel quarto posto e per approfittare del mezzo passo falso della Roma; il Benevento per tentare un impossibile salvezza. Sono questi i temi che le 2 squadre hanno messo in gioco in questo pomeriggio all’Olimpico. Simone Inzaghi risparmia ...

Serie A. Inter autorevole - doppietta di Icardi. La Lazio ne fa sei al Benevento : Nerazzurri (3-0 a uno spento Verona) e biancocelesti accorciano sul terzo posto, sfruttando il mezzo passo falso della Roma a Bologna. La squadra di Inzaghi dilaga dopo essere stata sotto 2-1. Poker del Torino a Cagliari, quarta vittoria di fila per la Fiorentina