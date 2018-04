Senato | eletto il presidente della Commissione Speciale è Vito Crimi M5S Il Pd attacca

Vito Crimi (M5s) eletto Presidente della commissione speciale del Senato : Crimi è stato eletto con 19 voti favorevoli. Oltre ai nove sì dei componenti dei Cinque Stelle, tutto il centrodestra aveva mandato di votare Crimi. Forza Italia e Lega hanno rispettivamente cinque componenti in commissione e Fratelli d'Italia due. Mancherebbero all'appello due voti del centrodestra ma, secondo quanto viene riferito, ci sono state alcune schede nulle

Senato - Crimi eletto presidente commissione Speciale con 19 voti : Il Senatore del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, è stato eletto con 19 voti su 27 presidente della commissione Speciale di Palazzo Madama che sarà chiamata a esaminare il Def e gli altri provvedimenti ...

Il grillino Crimi eletto presidente della Commissione speciale per il Senato : Vito Crimi, Senatore del Movimento Cinque Stelle, è stato eletto presidente della Commissione speciale del Senato che si è insediata oggi e che dovrà esaminare il Def e altri provvedimenti rimasti in sospeso.I compiti della Commissione speciale. Ventisette Senatori e quaranta deputati: sono i componenti della Commissione speciale che si insedierà oggi al Senato e sarà costituita formalmente martedì alla ...

Casini - eletto col Pd va al Gruppo ‘Autonomie’ : “Per fare il vice al Senato? Ridicolo - non ho bisogno di seggiole” : Pier Ferdinando Casini, senatore eletto nel collegio uninominale di Bologna per il centrosinistra, e quindi con il supporto determinante degli elettori dem, non si è iscritto al Gruppo del Senato del Partito Democratico ma ha optato per il Gruppo ‘Autonomie’. Come la prenderanno gli elettori Pd? “Benissimo – risponde Casini – perché col Pd siamo d’accordo su tutto. Il Gruppo ‘Autonomie’ è il Gruppo ...

Pd - Graziano Delrio eletto capogruppo alla Camera. Il renziano Andrea Marcucci proposto per il Senato : Graziano Delrio sarà il capogruppo del Pd alla Camera nella legislatura appena iniziata. Il ministro dei Trasporti uscente è stato eletto per acclamazione dall’assemblea dei deputati dem. Andrea Marcucci è il secondo nome proposto dal reggente Maurizio Martina per il Senato. La coppia di nomi ha rappresentato la mediazione per evitare di andare alla conta, con i renziani pronti al voto segreto, forti di almeno 32 voti su 54 al Senato e di ...

Pd - Graziano Delrio eletto capogruppo alla Camera. Andrea Marcucci proposto per il Senato : Graziano Delrio sarà il capogruppo del Pd alla Camera nella legislatura appena iniziata. Il ministro dei Trasporti uscente è stato eletto per acclamazione dall’assemblea dei deputati dem. Andrea Marcucci è il secondo nome proposto dal reggente Maurizio Martina per il Senato. La coppia di nomi ha rappresentato la mediazione per evitare di andare alla conta, con i renziani pronti al voto segreto, forti di almeno 32 voti su 54 al Senato e di ...

Fico eletto presidente della Camera : "Basta privilegi e via al taglio dei costi". Casellati al Senato - è la prima donna : "Un onore" : Elisabetta Alberti Casellati (Fi) è stata eletta presidente del Senato e Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha...

Camera - Fico eletto con 422 voti Senato - la Casellati a quota 240 E applaude anche Renzi. VIDEO : Eletti i presidenti delle Camere grazie all'intesa tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra dopo la clamorosa frattura Lega-Forza Italia di venerdì pomeriggio (poi ricucita). A Montecitorio è stato eletto Roberto Fico, a Palazzo Madama - dove le operazioni sono state meno spedite - è arrivata pochi minuti dopo la proclamazione della berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati Segui su affaritaliani.it

Fico - M5S - eletto presidente della Camera. Casellati - Forza Italia - al Senato : Roberto Fico , Movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati , Forza Italia, sono stati eletti presidenti di Camera e Senato. Si è risolta nella notte l'impasse sugli accordi tra i ...

Camera - Fico eletto con 422 voti Senato - la Casellati a quota 240 : Eletti i presidenti delle Camere grazie all'intesa tra Movimento 5 Stelle e Centrodestra dopo la clamorosa frattura Lega-Forza Italia di venerdì pomeriggio (poi ricucita). A Montecitorio è stato eletto Roberto Fico, a Palazzo Madama - dove le operazioni sono state meno spedite - è arrivata pochi minuti dopo la proclamazione della berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati Segui su affaritaliani.it

Presidenti - tiene l'accordo : Fico - M5s - eletto alla Camera. Casellati - FI - al Senato : I Presidenti della seconda e terza carica dello Stato eletti dopo l'intesa raggiunta durante il vertice mattutino a Palazzo Grazioli, ribaltando gli scenari che si erano proposti nella notte dopo lo '...

Roberto Fico eletto nuovo presidente della Camera dei Deputati. Grillo esulta su Twitter. Elisabetta Casellati presidente del Senato : Roberto Fico , del Movimento 5 Stelle, è stato eletto a presidente della Camera dei Deputati con 422 voti. Applausi e abbracci in Aula al Senato del gruppo M5S alla notizia dell'elezione. «Habemus # ...

Fico eletto presidente della Camera. Intesa centrodestra-M5S : Casellati (Fi) al Senato : Come previsto Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che...

Fico eletto presidente della Camera. Intesa centrodestra-M5S : Casellati (Fi) al Senato : Come previsto Roberto Fico è stato eletto presidente della Camera. All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che...