Seminarista americano trovato morto a Roma : Roma, 4 apr. - (AdnKronos) - Sarà l'autopsia a chiarire la causa esatta della morte del Seminarista americano Anthony Freeman, trovato senza vita al collegio internazionale Legionari di Cristo di via degli Aldobrandeschi a Roma. Dai primi accertamenti, l'uomo sarebbe deceduto per cause naturali, for