ilfattoquotidiano

: Se la signora (meridionale) delle pulizie vota per Salvini - Cascavel47 : Se la signora (meridionale) delle pulizie vota per Salvini - erregi69 : Se la signora (meridionale) delle pulizie vota per Salvini -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Come in molte famiglie borghesi, viene da noi per quattro ore alla settimana Carmela – il nome è di fantasia – una. Al contrario di molte altre, lei è una donna italiana, sui 55 anni, che viene dal Sud e si è stabilita fuori Roma da diversi anni. Possiamo dire che è una donna proletaria, perché – lei sì – ha una famiglia ampia con tanti figli e nipoti. È senza dubbio una persona con un’istruzione limitata, non le ho mai chiesto quando si è fermata con gli studi, ma possiamo presupporre la quinta elementare. È donna di popolo e ha in sé alcune caratteristiche positive che alcune donne di popolo (non tutte: la retorica del popolo buono non abita queste colonne) hanno in tempo di pace: è moderatamente altruista, le piace discutere e fare piccoli pettegolezzi relativamente innocui, si interessa dei problemi e dei successi altrui. Ieri mi ...