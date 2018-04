Scuola | anche la Corte dei Conti è lapidaria sul rinnovo del contratto

Scuola - istituti aperti anche d’estate? Il progetto del MIUR : Secondo quanto riportato da un recente articolo de Il Giornale sul tema Scuola, pare che gli istituti saranno aperti anche d’estate. Persino di pomeriggio. Le lezioni ‘speciali’ varieranno dall’arte alla musica, dall’insegnamento delle lingue straniere alle materie scientifiche. Obiettivo del governo è quello di contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica, grave ‘cancro’ caratterizzante ...

Nuovo stipendio ed arretrati nella Scuola - ok anche ai precari ma quando? Video : La partita sul rinnovo del #contratto del comparto #scuola è giunta al termine, o forse no. Dopo quella che può essere considerata una pre-intesa dello scorso 9 febbraio, alcuni sindacati avviano azioni volte a capire se davvero il Nuovo contratto sia degno e soprattutto accettato dai lavoratori. La FLC CGIL per esempio ha chiamato in assemblea gli interessati per sentire da loro come la pensavano su quanto contenuto nel Nuovo contratto. Soldi, ...

Nuovo stipendio ed arretrati nella Scuola - ok anche ai precari ma quando? : La partita sul rinnovo del contratto del comparto scuola è giunta al termine, o forse no. Dopo quella che può essere considerata una pre-intesa dello scorso 9 febbraio, alcuni sindacati avviano azioni volte a capire se davvero il Nuovo contratto sia degno e soprattutto accettato dai lavoratori. La FLC CGIL per esempio ha chiamato in assemblea gli interessati per sentire da loro come la pensavano su quanto contenuto nel Nuovo contratto. Soldi, ...

Scuola - il caso a Monza : anche alla primaria chi è in ritardo entra un'ora dopo : In redazione la lettera di una nonna racconta la nuova circolare della primaria D'Acquisto per cui chi è in ritardo, anche di pochi minuti, deve aspettare l'ora successiva per entrare. La donna ...

Vaccini - Iss : “Copertura tocca quota 95%” Milano - quattro bambini non in regola respinti da Scuola. Casi anche a Sulmona : “Le vaccinazioni sono aumentate e questo era l’obiettivo del decreto“. “Per l’esavalente siamo sopra il 95% dei bimbi vaccinati, quindi la soglia fatidica che permette l’immunità di gregge è stata raggiunta – ha spiegato Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss – e per il morbillo abbiamo avuto una crescita di circa il 6%, quindi anche in questo caso ci avviciniamo a quella ...

Elezioni 2018 - le urne bocciano la Buona Scuola e i suoi alfieri : Fedeli e Malpezzi sconfitte - neanche eletta la Puglisi : Dalla ministra che ha raccolto l’eredità della riforma, provando a correggerla senza mai rinnegarla, alle responsabili scuola del Pd che l’avevano firmata: le urne bocciano la Buona scuola. Stavolta senza appello. Già alle ultime amministrative la protesta dei docenti aveva condizionato il centrosinistra, ma ora alle Politiche, nel generale fallimento del Partito Democratico, tutti i parlamentari legati all’ultimo corso del Miur hanno rimediato ...

8 marzo - giornata di sciopero : a rischio bus - treni - aerei e anche la Scuola : Uno sciopero per le donne. L’8 marzo il sindacato Usb proclama uno sciopero generale di 24 ore rispondendo all’appello di Non una di meno «perché – spiega la nota del sindacato – la lotta contro ogni discriminazione di genere e ogni forma di violenza maschile sulle donne è parte sostanziale della lotta complessiva del nostro sindacato». Corteo alle 17 dal Colosseo a Roma per Non una di meno. Sono a rischio uffici pubblici e scuole ...

IL CASO/ La transizione Scuola-lavoro anche per gli ordini professionali : Nella nuova legislatura occorrerà riaprire la riforma delle professioni, come quella degli avvocati, in modo anche da aiutare la giustizia. FABIO LIPAROTI(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 06:07:00 GMT)

Giornata dedicata ai bambini del Meyer - presente anche la Scuola di Musica di Greve : Greve IN CHIANTI - In occasione dell'Open Day, anche quest'anno l'ospedale pediatrico Meyer ha aperto le proprie porte a intere famiglie e le ha intrattenute con incontri, spettacoli, giochi, animazioni e laboratori, sia all'interno della struttura, sia fuori. Dalla mattina alle 9.30 fino alle sera alle 19 sono state moltissime le associazioni e le persone coinvolte. ...

Bonino : «Scuola? Non agire solo sui prof - ma anche su programmi e contenuti» Live : L’incontro con la leader di +Europa alle 15 dagli studi del Corriere della sera di Roma. Conduce Tommaso Labate, per le domande via Twitter l’hashtag è #italia18

20/02/2018 - Scuola del Gusto - le qualità della carne. Lezione anche coi veterinari : ... o parte di esse, come ci ha anticipato il suo mentore, il dottor Sebastiano Di Maria, attraverso delle dirette in streaming, in modo da 'portare la cultura in tutte le case'.

Se gli editori delle notizie sul web sono dei robot - parliamone. Anche a Scuola : ... alla televisione per ritornare sul palmo della nostra mano in un rilancio senza sosta di contenuti e video determina il nostro sapere quotidiano, la nostra idea degli avvenimenti di cronaca, alla ...

‘La Scuola è aperta a tutti’ dice la Costituzione. Anche a poveri e disabili - se lo ricordino i dirigenti : “La scuola è aperta a tutti”: il primo comma dell’art. 34 della Carta costituzionale esprime con nettezza il principio forse più alto che i costituenti conferirono al modello di scuola pensato per l’Italia repubblicana. Non è difficile spiegarlo; soprattutto, esso è stato talmente compreso dalla legislazione seguente, che la scuola pubblica italiana è la sola, tra quelle dell’Ue, senza classi o scuole speciali. L’unico primato che andrebbe ...

Così a Scuola s'impara anche in un laboratorio di robotica : Il nuovo inserto estraibile del quotidiano dedicato a innovazione tecnologica, ricerca scientifica e sostenibilità ambientale. Nel prossimo numero, in uscita...