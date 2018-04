Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : altre due medaglie per l’Italia. Lucarini e Neri sono di bronzo nella sciabola : altre due medaglie per l’Italia ai Campionati del Mondo Cadetti e Giovani di Verona. Oggi sono arrivati i bronzi di Lucia Lucarini e di Matteo Neri nelle prove di sciabola nella categoria Giovani. nella prova femminile il successo è andato alla russa Olga Nikitina che ha sconfitto in finale la messicana Natalia Botello con il punteggio di 15-12. Proprio Nikitina aveva fermato la corsa di Lucia Lucarini, che si è arresa alla russa in ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Italia campione del mondo nella spada femminile! Azzurri di bronzo al maschile : Arrivano altre due medaglie azzurre nella spada ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. L’Italia conquista la medaglia d’oro nella gara a squadre femminile Under 20 e il bronzo in quella maschile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla gara femminile, dove Federica Isola, Beatrice Cagnin, Eleonora De Marchi ed Alessandra Bozza si laureano campionesse del mondo grazie alla ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : tripletta azzurra nella spada! Davide Di Veroli conquista l’oro - Filippo Armaleo l’argento e Simone Greco il bronzo : Arriva una straordinaria tripletta azzurra nella spada Under 17 ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona. Sul podio della gara maschile salgono tutti e tre gli azzurri impegnati con l’oro di Davide Di Veroli, l’argento di Filippo Armaleo e il bronzo di Simone Greco. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati di giornata. Davide Di Veroli, dopo aver conquistato l’argento ieri tra gli Under 20, si laurea campione ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani Verona 2018 : l’Italia apre con l’argento di Davide Di Veroli nella spada : L’Italia apre con una medaglia d’argento i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Verona. A salire sul podio iridato è stato Davide Di Veroli nella prova individuale della spada maschile dedicata agli Under 20. Restano i rimpianti per l’azzurro, che è stato sconfitto solamente alla stoccata nel minuto supplementare (con priorità a favore di Di Veroli) per 14-13 dal francese Midelton. In precedenza il ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : a Verona si sfidano i migliori talenti del mondo. L’Italia vuole confermarsi ai vertici : Dall’1 al 9 aprile Verona ospiterà i Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma. Si tratta dell’evento internazionale più importante che si svolgerà in Italia in questa stagione. Sulle pedane del Cattolica Center si sfideranno oltre 1300 atleti provenienti da 112 nazioni per conquistare una medaglia iridata. Un torneo quindi fondamentale per scoprire quali saranno i talenti protagonisti del futuro della Scherma. Inoltre le gare dei Cadetti ...

Scherma - Mondiali giovani e cadetti Verona 2018 : la guida di GQ : Nove giorni di gare, 18 titoli Mondiali, 66 medaglie complessive. Dall’1 al 9 aprile Verona ospiterà i Campionati del Mondo cadetti e giovani di Scherma (qui il sito ufficiale dell’evento). Le gare si svolgeranno al Cattolica Center e vedranno impegnati più di 1000 atleti provenienti da tutto il mondo, con l’Italia destinata a recitare un ruolo da protagonista. Si comincerà con una tre giorni di spada (l’1 aprile le gare ...