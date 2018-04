Scatta l' obbligo di indicare lo stabilimento sulle etichette dei prodotti alimentari

Alimentare - Coldiretti : Scatta obbligo stabilimento in etichetta : Roma, 4 apr. , askanews, scatta l'obbligo di indicare nell'etichetta degli alimenti, la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Lo rende noto la Coldiretti ...

Coldiretti : Scatta l’obbligo dell’indicazione dello stabilimento sull’etichetta degli alimenti : scatta l’obbligo di indicare nell’etichetta degli alimenti, la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare l’entrata in vigore il 5 aprile del Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n. 145, dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017. Una norma – sottolinea la Coldiretti – per consentire di verificare se un ...

Auto : Dal 31 marzo Scatta l'obbligo della chiamata automatica d'emergenza eCall : Dal prossimo 31 marzo 2018 diventerà più semplice ricevere soccorso in caso di incidente stradale. infatti, da questa data, in ottemperanza ad una precisa direttiva dell'Unione Europea e cioè la Direttiva Ue 2015/758. In base a questa nuova disposizione europea tutte le vetture di nuova immatricolazione dovranno essere dotare di un dispositivo di chiamata Automatica dei Carabinieri. Vediamo, più nel dettaglio, come funzionerà il nuovo ...

Best Union verso delisting. Time for Ticket acquista altre azioni e Scatta obbligo OPA : Best Union verrà revocata dal mercato azionario dopo l'acquisto di una ulteriore partecipazione da parte di Time for Ticket , TFT, ed il superamento della soglia rilevante del 90%. TFT ha infatti ...

Made in Italy - Coldiretti : oggi Scatta l’obbligo di etichetta per pasta e riso : L’etichetta di origine obbligatoria che permette di conoscere l’origine del grano impiegato nella pasta e del riso mette fine all’inganno dei prodotti importati, spacciati per nazionali, in una situazione in cui un pacco di pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di riso su quattro senza che questo fosse fino ad ora indicato in etichetta. E’ quanto afferma la Coldiretti che ha organizzato il pasta Day in occasione ...

Juventus - Rincon tutto del Torino : Scatta l’obbligo di riscatto - ecco quanto incassano i bianconeri : “Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisto a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rincon Hernandez Tomas Eduardo da parte della società Torino Football Club S.p.A. Il corrispettivo previsto dagli accordi è di € 6 milioni, pagabile in tre esercizi. Tale operazione non genera effetti economici ...

