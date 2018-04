Scandalo Facebook | parla Mark Zuckerberg Controllati tutti i messaggi su

Scandalo Facebook - tiro alla fune tra società globale e privacy : Le Nazioni Unite annunciarono, nel 1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che alla luce dei nostri giorni non sembra più soddisfare le regole del gioco. L'incremento delle tecnologie di comunicazione ha traghettato la società nel dominio della civiltà globalizzata. Internet ha trasformato il mondo in un piccolo villaggio, dove in una manciata di secondi è possibile scambiare informazioni o condividere contenuti. Quel è il prezzo ...

Grindr come Facebook : 'Ha condiviso i dati sui test dell'Hiv'. Altro Scandalo privacy : Dopo Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica , scoppia un Altro caso sulla privacy, che stavolta coinvolge l'app di appuntamenti Grindr , rivolta al mondo gay : Grindr, secondo quanto avrebbe scoperto un gruppo no profit norvegese, Sintef - insieme alla emittente svedese Svt - avrebbe condiviso con due società esterne alcune informazioni sensibile ...

Facebook - Scandalo datagate mette a rischio presentazione dei nuovi prodotti : Teleborsa, - Facebook ancora nell'occhio del ciclone per lo scandalo datagate starebbe pensando di rimandare l'attesa presentazione di nuovi prodotti per l'uso domestico. L'evento F8 previsto per il ...

Atlantide su La7 - anticipazioni 21 marzo : Purgatori indaga sullo Scandalo Facebook : Ricordiamo a tutti che è possibile seguire il programma in diretta streaming sul sito ufficiale di La7 . Atlantide " Storie di uomini: Ernesto Guevara Si intitola 'data killer' il nuovo appuntamento ...

Facebook ancora nella bufera per lo Scandalo datagate : Teleborsa, - Non si placa lo scandalo datagate che ha investito Facebook che ieri 27 marzo ha fatto crollare le azioni a Wall Street , trascinando al ribasso anche gli altri titoli tecnologici. A ...

Cambridge Analytica - Fabio Rovazzi indaga/ Iena per una sera sulle tracce dello Scandalo Facebook : Le Iene Show, servizi e anticipazioni: Fabio Rovazzi inviato d'eccezione, approfondimento sullo scandalo "Cambridge Analytica" che ha scosso Facebook dalle fondamenta (28 marzo)(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:18:00 GMT)

Facebook affonda a Wall Street/ Borsa - Scandalo profili : titoli tech precipitano : Facebook affonda a Wall Street: Borsa, -4,92% per il social network, precipitano i titoli tecnologici. Fino adesso 80 miliardi di perdita per il social network(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 01:20:00 GMT)

Elon Musk elimina gli account SpaceX e Tesla da Facebook dopo lo Scandalo Cambridge Analytica : Scienza Elon Musk: colonie umane su Marte entro il 2022 grazie a SpaceX Scienza La Tesla di Elon Musk in diretta dallo spazio Scienza Da una parte all'altra del mondo in un'ora grazie ai razzi di ...

Facebook - con Android raccoglie dati su sms e telefonate/ Scandalo si allarga dopo Cambridge Analytica : Facebook, con Android raccoglie dati su sms e telefonate: aumentano le polemiche da parte degli utenti che sostengono il #deleteFacebook lanciato da Brian Acton.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:40:00 GMT)

Facebook : commissaria Ue Jourova chiede chiarimenti su Scandalo : Roma, 25 mar. (AdnKronos/dpa) – La commissaria Ue alla Giustizia, Vera Jourova, chide a Facebook di chiarire se i cittadini europei siano stati coinvolti nello scandalo dell’utilizzazione dei dati raccolti dalla rete social. A riferirlo è oggi il giornale tedesco ‘Bild Am Sontag’, secondo il quale Jourova invierà domani una richiesta scritta al chief operating officer di Facebook Sheryl Sandberg. Per Jourova, ...

Oltre lo Scandalo Facebook : l’app social conserva i dati di tutte le nostre chiamate - SMS e MMS : In settimana ha destato grande scalpore lo scandalo Facebook che in Italia ha fatto addirittura partire un'inchiesta AGCOM con lo scopo di verificare se quanto accaduto in USA con il concorso di Cambridge Analytica sulle elezioni presidenziali di Trump può essere stato in parte replicato anche in Italia con le elezioni del 4 marzo. Una lunga discussione sulla necessità di fare chiarezza sulla gestione dei nostri dati da parte del social network ...

Elon Musk cancella account Facebook di Tesla e SpaceX. Adesione a boicottaggio dopo Scandalo 'Cambridge' : NEW YORK - Elon Musk ha seguito il consiglio lanciato tre giorni fa da uno dei cofondatori di WhatsApp, che con l'hashtag #deleteFacebook ha consigliato al mondo della rete di cancellare il...