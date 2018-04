SCANDAL - The Noise Recensione 7x15

SCANDAL - "The List". Recensione 7x14 : La puntata intitolata “The List”, vede il ritorno della vecchia Olivia. La donna sembra aver intrapreso il percorso di redenzione con nuovi alleati dopo aver perso potere e amicizie. La trama centrale della puntata è la scomparsa di una giovane stagista giunta nella capitale degli Stati Uniti per seguire le orme della sua eroina: Olivia Pope. L’arrivo della ragazza a Washington non è come immaginato. Nel giro di poco viene bandita dalla città ...

SCANDAL - "The List". Recensione 7x14 : La puntata intitolata “The List”, vede il ritorno della vecchia Olivia. La donna sembra aver intrapreso il percorso di redenzione con nuovi alleati dopo aver perso potere e amicizie. La trama centrale della puntata è la scomparsa di una giovane stagista giunta nella capitale degli Stati Uniti per seguire le orme della sua eroina: Olivia Pope. L’arrivo della ragazza a Washington non è come immaginato. Nel giro di poco viene bandita dalla città ...

«The Crown» - SCANDALo a corte : la regina Claire Foy pagata meno del principe : Se lo sapessero a Buckingham Palace pubblicherebbero un editto, solleverebbero un polverone, com’è possibile che la regina Elisabetta II percepisca un onorario inferiore a quello del principe Filippo? Eppure, nelle serie televisiva The Crown, succede proprio questo. Parola di Variety che, in un dibattito sempre aperto sulle disparità salariali fra uomini e donne di Hollywood, punta il dito contro la Left Bank, società che produce lo show: ...

Kerry Washington e Reese Witherspoon in Little Fires Everywhere - nuovo progetto per le star di SCANDAL e Big Little Lies : Kerry Washington e Reese Witherspoon saranno le protagoniste e le produttrici esecutive di Little Fires Everywhere, adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di Celeste Ng. Il progetto ambizioso si preannuncia come una miniserie, contesa da diversi network di streaming in lizza per aggiudicarsi la distribuzione. Fondata lo scorso anno, la compagnia della Witherspoon si era assicurata i diritti di Little Fires Everywhere quasi subito dopo la ...

SCANDAL - “ The People v. Olivia Pope”. Recensione 7x10 : La decima puntata di SCANDAL intitolata “ The People v. Olivia Pope”, doveva rappresentare il punto di svolta per la donna, ma così non è stato. Molti rapporti sono stati compromessi e la Pope è sempre più isolata. Olivia viene portata in Vermont da Fitz con l’illusione di poter passare un po' di tempo soli, lontano da Washington, dal potere, ma soprattutto dal ricordo della morte di Quinn. Le sue aspettative vengono deluse, nel ...