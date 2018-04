Scaletta di Harry Styles a Bologna per la seconda data italiana del Live On Tour | orari e

optimaitalia

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Questa sera il concerto diper ladelOn2018: dopo lo show di lunedì 2 aprile al Forum di Assago a Milano, il cantante inglese si esibirà questa sera all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.presenterà dal vivo al pubblico l'album d'inediti da solista (omonimo), pubblicato lo a maggio 2017, da cui è stato estratto il singolo dal successo planetario Sign Of The Times.Oltre a tutti i brani contenuti nel disco,proporrà al pubblico anche due inediti Medicine e Anna, non ancora rilasciati in versione studio e diverse cover: dalle canzoni con gli One Direction (What Makes You Beautiful, If I Could Fly e Stockholm Syndrome) a The Chain dei Fleetwood Mac e Just A Little Bit Of Your Heart, brano scritto da lui per Ariana Grande.Durante il concerto a Milano lunedì 2 aprileha incantato il pubblico ...