San Siro | derby senza gol | Icardi grazia il Milan

Milan-Inter - i numeri del derby : 75.000 a San Siro e 180 paesi collegati : La sfida di mercoledì sera sarà seguita potenzialmente da 728 milioni di persone nel mondo. In gioco c'è il quarto posto, valido per la prossima Champions League.

Inter vs Hellas Verona - punti e spettacolo davanti ai 60.000 di San Siro : I nerazzurri battono con un netto 3-0 i gialloblù: cronaca e tabellino di Inter vs Hellas Verona. CreditFoto: Facebook Inter VS Hellas Verona 3-0, LA CRONACA Inizio col botto per l'Inter, che dopo 35 secondi passa in vantaggio: rimessa laterale battuta velocemente da Perisic per Icardi, che fredda Nicolas in uscita e fa 1-0. Al 13° arriva anche il ...

Juventus - Higuain a ottobre incantò San Siro : testa - cuore e gambe contro il Milan : TORINO - Pipita , ora il bis. Dalla grande serata del 28 ottobre scorso sono passati cinque mesi: quel giorno, Gonzalo Higuain incantò San Siro, decidendo con una doppietta la sfida di andata con il ...

Nuovi biglietti per Beyoncé e Jay-Z a San Siro a Milano - dettagli su settore e prezzo in prevendita su TicketOne : A due settimane dall'apertura delle prevendite e a quattro mesi dalle due date italiane dell'On The Run Tour II spuntano Nuovi biglietti per Beyoncé e Jay-Z a San Siro, per il concerto di Milano del 6 luglio. Sul sito TicketOne.it sono disponibili biglietti per un nuovo settore dello stadio San Siro: si tratta della categoria 7, "Quarto settore numerato" ad un prezzo di 57,50€ inclusivo del diritto di prevendita fissato dall'organizzatore, ...

In vista della gara che si disputerà sabato alle ore 15, San Siro si prepara ad accogliere un gran numero di spettatori. Per il derby restano invece 200 biglietti a disposizione.

San Siro apre le porta ai matrimoni : Già da mesi la politica di 'apertura' ha attirato a San Siro molti eventi aziendali e congressuali e, proprio per soddisfare le richieste più esigenti, l'area sotto la tribuna è stata ristrutturata ...

Sarà possibile festeggiare le nozze in una delle sale messe a disposizione nello stadio. Continua la politica di "apertura" del "Giuseppe Meazza" a eventi esterni al calcio.

Un gol da Serie B : Livorno lanciato da Valiani - l'uomo che conquistò San Siro : Basti pensare al feeling che ha dimostrato di avere con uno degli stadi più importanti del mondo del calcio: San Siro . Valiani, infatti, è andato in rete per ben due volte alla Scala del calcio e ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : ribaltone Chievo a San Siro! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata del torneo. L?inter affonda la Sampdoria a Marassi, poker di Mauro Icardi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 15:41:00 GMT)

Milano - raffica di ispezioni e arresti : cento blitz da San Siro a Rogoredo : Nella tarda serata di un paio di giorni fa, la Volante «Mecenate» entra in un bar di piazza Angilberto per un controllo. Trova 14 uomini, tre sono pregiudicati. In pochi minuti, l'informazione risale ...

Milan - Gattuso/ “L’arbitro può sbagliare - orgoglioso dei miei - qualificazione persa a San Siro” : Milan, parla Gattuso: “L’arbitro può sbagliare, orgoglioso dei miei, qualificazione persa a San Siro”. Le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoneri, dopo la sconfitta con l’Arsenal(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 23:48:00 GMT)

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala spinge per un San Siro condiviso, ma è pronto ad ogni soluzione.

Diretta/ Inter-Napoli (risultato finale 0-0) : San Siro consegna lo scudetto alla Juventus? : Diretta Inter-Napoli info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Meazza di Milano domenica 11 marzo 2018.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:32:00 GMT)