Samsung potrebbe iniziare a vendere custodie personalizzate sull' app dei temi

Samsung potrebbe lanciare un nuovo servizio con cui abbinare temi e cover : Samsung potrebbe presentare a breve un nuovo servizio interessante per gli appassionati dell'estetica. Si tratta di indiscrezioni che parlano di una futura possibilità di acquistare una cover da abbinare a un tema specifico presente nel negozio di temi Samsung. Al momento le informazioni sono pochissime e il tutto si basa soltanto su alcuni rumor.

Samsung Galaxy Note 9 : il sensore di impronte nel display potrebbe arrivare davvero : Secondo gli ultimi report provenienti dalla Corea del Sud, Samsung display avrebbe preparato almeno quattro soluzioni per integrare il lettore di impronte digitali nello schermo di Samsung Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy S10 potrebbe disporre di un sistema di riconoscimento 3D del volto : Samsung sarebbe al lavoro per sviluppare un nuovo sistema di riconoscimento tridimensionale del volto, che secondo quanto riportano i media coreani dovrebbe debuttare il prossimo anno con Samsung Galaxy S10.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : anche la nuova posizione del sensore delle impronte potrebbe essere scomoda : Tra le novità dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus vi è anche il posizionamento posteriore del sensore per il riconoscimento delle impronte digitali

Huawei HiAssistant potrebbe presto sfidare Google - Amazon e Samsung : Huawei dovrebbe essere al lavoro su HiAssistant, un assistente virtuale in grado di sfruttare la NPU del SoC HiSilicon Kirin 970 di Huawei Mate 10 Pro. Per ora sembra destinato al solo mercato cinese, ma siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Samsung Galaxy J8 (2018) e LG G710 "Judy" potrebbero arrivare entro qualche mese : Il presunto Samsung Galaxy J8 (2018) passa da GeekBench mostrando alcune possibili specifiche tecniche, mentre il solito @evleaks sostiene che il prossimo top di gamma di LG, nome in codice "Judy", avrà come numero di modello "LG G710".

I nuovi Samsung Galaxy S9 potrebbero deprezzarsi parecchio in breve tempo : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero deprezzarsi in modo consistente nel giro di poco tempo: questo è quanto si deduce dall'infografica rilasciata da un'azienda statunitense specializzata nell'acquisto e nella rivendita di prodotti usati, riferita a smartphone di recente commercializzazione.

Bixby Vision potrebbe tradurre i testi stranieri in tempo reale - partendo da Samsung Galaxy S9 : Bixby Vision potrebbe introdurre una funzione di traduzione in tempo reale dei testi in lingua straniera, riconoscendo automaticamente il linguaggio inquadrato. La novità dovrebbe debuttare su Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus.

Samsung Galaxy S9 potrebbe portare al debutto il social network Uhssup di Samsung : Samsung Galaxy S9, e Samsung Galaxy S9 Plus, potrebbero portare al debutto Uhssup, il nuovo social network del produttore sud coreano basato principalmente sulla posizione degli utenti e sulla messaggistica istantanea.

Samsung Galaxy S9 - due anticipazioni potrebbero conquistare i clienti : Samsung Galaxy S9 continua a far parlare di sè, ancora prima della sua uscita. C'è da scommettere sul fatto che dopo che sarà tolto il velo la sua esposizione mediatica risulterà ancora più elevata, dato che ben presto finirà in mano ai massimi recensori internazionali. Saranno loro a regalare le prime opinioni sull'uso quotidiano dello smartphone e ad aprire un dibattito che, come al solito, si farà accesso. Per il momento c'è da accontentarsi

Sorpresa! Samsung Galaxy S6 (Edge+) e Note 5 potrebbero ricevere Android 8.0 Oreo : Cari proprietari di Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+ e Galaxy Note 5, Android 8.0 Oreo potrebbe presto essere realtà

Samsung Galaxy X : alcuni brevetti potrebbero suggerirci come sarà : Samsung Galaxy X è ancora un dispositivo avvolto nel mistero ed al momento non è facile prevedere la soluzione scelta dal produttore coreano per stupirci

Samsung potrebbe lanciare una nuova fotocamera NX con la CPU del Galaxy S9 : Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung starebbe preparando il lancio di una nuova fotocamera digitale della gamma NX. Ecco cosa sappiamo sulle sue presunte feature