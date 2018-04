Samsung Galaxy Note 9 | le immagini mostrano la mancanza del sensore di impronte digitali

Svelate le presunte feature di Motorola Moto E5 e Samsung Galaxy J7 Duo (2018) : Tra gli smartphone che Lenovo si appresta a lanciare sul mercato troviamo anche il Motorola Moto E5. Scopriamo insieme alcune delle sue presunte feature L'articolo Svelate le presunte feature di Motorola Moto E5 e Samsung Galaxy J7 Duo (2018) proviene da TuttoAndroid.

Come risolvere i problemi dei Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 con Always On Display : Da alcune settimane a questa parte alcuni top di gamma Come il Samsung Galaxy S8 ed il Galaxy Note 8 hanno iniziato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Tantissime le funzioni che sono state messe a disposizione del pubblico, ma Come sempre avviene in queste circostanze occorre fare i conti anche con qualche bug segnalato qua e là dal pubblico. L'aspetto più delicato, analizzando i feedback trapelati fino a questo ...

Inaspettata foto Samsung Galaxy Note 9 a confronto con Galaxy S9 tutta da vedere : La prima foto Samsung Galaxy Note 9 è servita già oggi 4 aprile, nonostante per il suo lancio effettivo dovremmo attendere ancora qualche mese e comunque la prossima estate. A fornircela è il noto canale Twitter @Slashleaks che in quanto ad anteprime non è affatto avaro, anzi. Il phablet, tra l'altro, è in comparazione con il "fratello minore" Galaxy S9. Insomma, lo scatto fornisce più di uno spunto interessante. Il Samsung Galaxy Note 9, ...

In lavorazione il Samsung Galaxy S9 Mini : i dettagli finora trapelati : Non è escluso che nei prossimi mesi possa essere presentato il Samsung Galaxy S9 Mini, un dispositivo ipoteticamente da 5 pollici, di recente comparso nella banca dati di Geekbench. Con product-code 'SM-G875', il dispositivo avrebbe totalizzato 1619 punti in single-core e 5955 in multi-core. Del piccolino sappiamo sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 660, coadiuvato dalla scheda grafica Adreno 512 e da 4GB di RAM. La gestione software ...

I Samsung Galaxy S7 - S7 edge - A5 (2017) e A3 (2017) dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo a breve : Pare sia ormai tutto pronto per il via al rilascio di Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy A5 (2017) e Galaxy A3 (2017) L'articolo I Samsung Galaxy S7, S7 edge, A5 (2017) e A3 (2017) dovrebbero ricevere Android 8.0 Oreo a breve proviene da TuttoAndroid.

Ad aprile l’aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : notizie incoraggianti : Potrebbe finalmente essere giunto il momento per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge di ricevere il tanto atteso aggiornamento Oreo, proprio a partire da questo mese di aprile. Stando a quanto si legge su SamMobile, dopo essere approdata su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in febbraio, ed essere stato più di recente seminato sul Note 8, la versione biscottata dell'OS mobile di Google andrà presto a dispiegarsi a ridosso degli altri Samsung Galaxy, tra cui ...

Samsung Galaxy J7 Duo 2018 : doppia camera posteriore e Bixby? : Svelato il manuale ufficiale del prossimo Samsung Galaxy J7 Duo 2018 che mostra la presenza di una doppia fotocamera posteriore dell’assistente virtuale Bixby.Per chi non lo sapesse già, il Samsung Galaxy J7 Duo è uno smartphone annunciato da Samsung la scorsa estate che ha fatto capolino in alcuni paesi, ma non ufficialmente in Italia, che supporta in più il Dual SIM rispetto alla versione base.Si tratta di un dispositivo con hardware ...

Samsung Galaxy S9 Mini in arrivo? Un Benchmark lo avrebbe individuato : Il presunto Samsung Galaxy S9 Mini si presenta sul database del Benchmark Geekbench evidenziando delle specifiche hardware di fascia media: i dettagli.In passato Samsung aveva sfornato una versione Mini per i suoi ex top di gamma, ma si parla di qualche anno fa: i più recenti dispositivi come i Galaxy S6, S7, S8 non l’hanno avuta.Il 2018 sarà il ritorno della versione Mini per un top di gamma dell’azienda coreana?Continue reading ...

Samsung Exynos 9820 è già in cantiere - in attesa di Samsung Galaxy S10 : Samsung è già al lavoro sul nuovo Exynos 9820, il processore che verrà utilizzato su Samsung Galaxy S10: ecco i primi dettagli sul nuovo chip. L'articolo Samsung Exynos 9820 è già in cantiere, in attesa di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung svela altri dettagli sulla modalità Super Slow Motion dei Galaxy S9 : Samsung svela qualche dettaglio aggiuntivo riguardante la nuova modalità Super Slow Motion degli ultimi top di gamma Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: il comparto fotografico dei nuovi flagship costituisce un vero e proprio passo avanti o un semplice miglioramento di quello dei predecessori? L'articolo Samsung svela altri dettagli sulla modalità Super Slow Motion dei Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Il presunto Samsung Galaxy S9 Mini appare con Snapdragon 660 e 4 GB di RAM : Il presunto Samsung Galaxy S9 Mini sarebbe apparso su GeekBench con SoC Qualcomm Snapdragon 660 e 4 GB di RAM: ecco tutto ciò che sappiamo al momento sul possibile arrivo di una versione compatta dei flagship 2018 del produttore. L'articolo Il presunto Samsung Galaxy S9 Mini appare con Snapdragon 660 e 4 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Samsung pubblica i dettagli delle patch di aprile e il manuale di Galaxy Note 8 con Oreo : Samsung pubblica i dettagli riguardanti le correzioni portate dalle nuove patch di sicurezza di aprile 2018, in arrivo nei prossimi giorni, e il manuale utente di Galaxy Note 8 aggiornato ad Android 8.0 Oreo. L'articolo Samsung pubblica i dettagli delle patch di aprile e il manuale di Galaxy Note 8 con Oreo proviene da TuttoAndroid.

Tutto sull’aggiornamento di aprile per Samsung Galaxy S9 - S8 e S7 : più di 60 vulnerabilità risolte : Nuova linfa in arrivo per i Samsung Galaxy S8 e S7: i dettagli dell'aggiornamento per la sicurezza di aprile previsto dal produttore sono stati appena rilasciati, quasi in concomitanza con quelli diramati da Google sempre in questa mattinata del 3 aprile. Cosa ci riserva il prossimo update per proteggere i device della famosa serie del produttore asiatico da qualsiasi vulnerabilità? Le minacce a cui è stato posto rimedio da Mountain View sono ...

Huawei P20 vs Samsung Galaxy S9 : scheda tecnica a confronto : Il mercato degli smartphone ha visto entrare in scena due nuovi dispositivi top di gamma. Si tratta del Galaxy S9 di Samsung e del P20 di Huawei. Entrambi daranno del filo da torcere agli iPhone di Apple nel corso dei mesi a venire. Dando uno sguardo alle caratteristiche tecniche, si notano subito i punti di forza, ma messi l’uno a fianco all’altro, quale dei due smartphone asiatici ha la meglio? Difficile dare un giudizio generale, noi ...