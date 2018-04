Samsung | dopo tre anni | riesce a battere il Lumia 950 XL sulla fotocamera

Le novità sui Samsung Galaxy S7 italiani dopo l’aggiornamento XXS2DRC3 del 26 marzo : Arriva abbastanza inaspettata una svolta per i possessori di un Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge oggi 26 marzo, visto che gli utenti con modelli no brand qui in Italia pare stiano iniziando a ricevere l'aggiornamento relativo proprio al mese di marzo. In tanti davano ormai per scontato che si potesse saltare direttamente alla patch di aprile, se non altro perché il modello Edge aveva ricevuto la patch di febbraio con grande ritardo. E tra le ...

Dopo Apple anche Samsung mette il portafogli nello smartphone : Milano, 23 mar. (Labitalia) – Pagare il caffè al bar, comprare un libro in libreria. O fare acquisti al centro commerciale, o magari in spiaggia. Senza portare con sé soldi e monete; e neanche carte di credito, di debito e prepagate. Lasciando a casa, insomma, il portafogli. Oggi è sempre più possibile in Italia, sulla strada del ‘cashless society’. Come? Con lo smartphone, sul quale è possibile ‘caricare’ i dati ...

Problemi ricezione Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind dopo l’aggiornamento - che fare? : Continua a far molto discutere l'aggiornamento di febbraio riservato ai Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Wind, sublimatosi nella serie firmware XXU2DRB6. Come già vi avevamo accennato nel weekend, alcuni utenti nel post-upgrade (alcuni la leggono come una semplice coincidenza, altri no) avrebbero preso a lamentare dei Problemi di ricezione anche piuttosto invasivi, che, nel peggiore dei casi, impedirebbe addirittura di effettuare e ricevere chiamate ...

Samsung Galaxy S9 : impressioni di utilizzo dopo 24 ore (video) : Abbiamo provato Samsung Galaxy S9 per 24 ore, scopri le nostre prime impressioni sul nuovo smartphone della casa coreana, nonché il dispositivo più atteso del Mobile World Congress 2018. L'articolo Samsung Galaxy S9: impressioni di utilizzo dopo 24 ore (video) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy e Apple iPhone quanto si svalutano dopo l’acquisto? : Secondo un famoso sito di rivendita di smartphone, i dispositivi Samsung Galaxy e gli Apple iPhone si possono svalutare oltre il 40% dopo il primo mese dall’acquisto.Un importante sito di rivendita di smartphone usati, Decluttr, ha sfornato un report statistico evidenziando quanto si possono svalutare gli smartphone Samsung Galaxy o gli Apple iPhone quando vengono riacquistati dopo un primo acquisto (nuovo).Il report non farà contenti ...

Surriscaldamento Samsung Galaxy S7 e S7 Edge dopo ultimo aggiornamento : soluzione modalità sicura e non solo : I Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sono stati investiti da una carrellata di aggiornamenti negli ultimi giorni. Parlo della patch di sicurezza del mese di gennaio che prima ha colpito i device no brand e successivamente, nella giornata di ieri, anche i modelli Vodafone e Tre Italia (mancano purtroppo ancora all'appello per un rinnovato firmware i dispositivi Wind e TIM). dopo i primi feedback positivi che pure vi abbiamo fornito, ecco che più utenti ...

Samsung Galaxy X - tutto quello che sappiamo dopo il Ces di Las Vegas : Manca un mese al lancio del Samsung Galaxy S9, ma ci sono già i media di tecnologia che indirizzano i riflettori verso uno dei dispositivi che è pronto a rivoluzionare il mondo degli smartphone: probabilmente, a detta di tutti, lo smartphone attualmente ritenuto più rivoluzionario dalla maggior parte degli utenti è l'iPhone X, merito di design e funzionalità innovative come il riconoscimento facciale d'identità, probabilmente la caratteristica ...

Galaxy S8 e S9 : per Samsung si aprono scenari inattesi dopo l'attacco? : Samsung Galaxy S9 è pronto a rivelarsi al mondo a segnare in maniera incontrastata il primo semestre del mondo della telefonia. Nessuno tra i telefoni in uscita sta riscuotendo la stessa attesa e c'è da giuraci che il colosso coreano è determinato a non deludere milioni di utenti che non vedono l'ora di vedere il dispositivo senza 'velo'. Nei giorni scorso è uscito un video che lo ritrae ancora una volta. L'appuntamento, com'è noto, è ormai ...