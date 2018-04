Salvini | «I veti portano alle elezioni» Di Maio | ora incontri con Lega e Pd

Di Maio : ora incontri con Salvini e Pd. La Lega : «I veti portano al voto» : Luigi Di Maio sul blog M5S rilancia la proposta del «contratto di governo». «La soluzione non è fare alleanze, inciuci, accordi tra le forze politiche. Ne abbiamo visti...

Veti incrociati e prove di accordo dentro il rompicapo Di Maio - Salvini : Che ci siano due vincitori è stranoto ormai, come ci sono due Papi. Noto come il fatto che non siano disposti a passarsi il testimone, né spirituale né soprattutto politico (e perfino Ratzinger negli ultimi tempi si sta riprendendo qualcosina...). Di Maio ci prova Di Maio certo sta alla guida di un Movimento di un “peso” pari al centrodestra coalizzato, ma maggiore e quasi doppio di quello leghista schiacciato per di più al Sud sotto quote ...

