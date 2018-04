Salute | primavera | troppa luce e poco sonno | in crisi il 74% degli italiani

Salute - il dermatologo : “Occhio al sole di primavera - rischi come in estate” : Tanta voglia di primavera e di tintarella, occhio, però, a non esagerare, perché non è vero che il sole primaverile non è così dannoso per la pelle come quello estivo. Lo spiega il professor Antonio Costanzo, responsabile dell’Unità operativa di Dermatologia di Humanitas e docente di Humanitas University. “Il sole di primavera non solo non è innocuo – sottolinea – ma può essere anche più dannoso rispetto a quello estivo, ...