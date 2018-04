Salute | l’obesità nuoce al fegato dei bimbi fin dall’età di 8 anni

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) L’aumento di peso può avere un impatto negativo sulladelnei bambini fin dall’età di 8. Lo ha dimostrato, per la prima volta, un nuovo studio pubblicato sul ‘Journal of Pediatrics’, dal quale emerge che i piccoli che a 3hanno una circonferenza della vita oltre i limiti hanno più probabilità di avere marcatori per la steatosi epatica non alcolica entro i successivi 5. “Con l’aumento dell’obesità infantile, stiamo curando sempre più bambini con steatosi epatica non alcolica”, dichiara Jennifer Woo Baidal del Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons e autore capo dello studio. “Molti genitori sanno che l’obesità può portare al diabete di tipo 2 e ad altre condizioni, ma c’è molta meno consapevolezza che l’obesità, anche nei bambini piccoli, può portare a gravi ...