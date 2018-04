Salute | l’allarme degli esperti | danni al cuore dei giovani con l’abuso di energy drink

L’allarme dei medici di Julian Assange : “La sua Salute mentale e fisica è in pericolo” : La salute fisica e mentale di Julian Assange è in “pericolo” a causa della sua lunga permanenza (quasi sei anni) nell’ambasciata ecuadoriana a Londra: il cofondatore di WikiLeaks dovrebbe essere trasferito in ospedale. Ne sono convinti due medici, Sondra Crosby e Brock Chisholm, che lo hanno visitato per 20 ore nell’arco di tre giorni lo scorso ott...