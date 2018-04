Salute | danni dovuti al fumo? Ecco cosa mangiare per scongiurare il pericolo di malattie

Salute - l’allarme degli esperti : danni al cuore dei giovani con l’abuso di energy drink : Uno studio promosso dal Progetto nazionale di Prevenzione cardiovascolare Banca del cuore , condotto durante gli screening effettuati su oltre 8mila soggetti per la campagna “Truck Tour Banca del cuore 2017“, ha rilevato un aumento della fibrillazione atriale e dello scompenso cardiaco tra i giovani a causa dell’abuso di energy drink . I dati sono stati presentati oggi a Roma al ministero della Salute per lanciare ...

Salute : boom di ‘kit fai da te’ per apparecchi di denti sul web - è allarme danni : Basta un breve test su Internet per acquistare un kit che promette di raddrizzare i denti, ‘saltando’ i costi, ma anche la sicurezza, legati alla valutazione, la diagnosi e i controlli del dentista specializzato in ortodonzia. Qualche foto e un’impronta fatta in casa, seguendo le istruzioni, e l’apparecchio su ‘misura’ (in genere una serie di mascherine trasparenti per le diverse tappe della ...