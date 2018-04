Salute | 26 mila “bancomat” salva cuore | dati e esami online con un click

Salute : con la farina “potenziata” evitabili almeno 57mila casi di difetti alla nascita : Uno studio pubblicato su Birth Defects Research, condotto da ricercatori della Emory’s Rollins School of Public Health, in Georgia, ha rilevato che circa 57 mila casi di difetti del cervello e della colonna vertebrale presenti alla nascita potrebbero essere evitati ogni anno aggiungendo acido folico alla farina di frumento. Per ridurre il rischio di difetti del tubo neurale come spina bifida (malformazione del midollo spinale) o ...

Salute - riabilitazione al biliardino : a Milano calcio balilla senza barriere : All’ospedale San Raffaele di Milano la riabilitazione può essere ‘un gioco da ragazzi’, divertente come una partita di calcio balilla. La new entry nel Reparto di Neurologia dell’Irccs di via Olgettina è proprio un modello speciale di biliardino, senza barriere perché adattato alle esigenze delle persone che si muovono in carrozzina: “Un calcetto per tutti, poiché lo sport è il mezzo per superare le diversità e ...

Salute : riabilitazione al biliardino - a Milano calcio balilla senza barriere : La sport-terapia - sottolineano dall'ospedale del Gruppo San Donato - trova riscontro in letteratura scientifica che riporta diversi benefici dell'esercizio fisico sulle funzioni non solo motorie, ma ...

Migranti della Salute - ogni anno 750mila italiani si curano in un’altra Regione : Migranti della salute, ogni anno 750mila italiani si curano in un’altra Regione Migranti della salute, ogni anno 750mila italiani si curano in un’altra Regione Continua a leggere

Salute : ogni anno 750mila migrati si curano lontano da casa : ogni anno 750mila persone scelgono di farsi curare ‘lontano da casa’: si tratta di persone che per i motivi piu’ diversi scelgono di gestire un problema di Salute in una Regione diversa dalla loro, e 400mila di questi si trovano in situazioni di grave disagio. Un vero e proprio fenomeno di ‘migranti della Salute’, tracciato oggi a Milano in un incontro organizzato da Ubi Banca e casamica, un’organizzazione di ...

Minori con problemi di Salute mentale - Piero Ruzzante - LeU - : 'in 55 mila rischiano di essere abbandonati dalla 'migliore sanità al mondo'' : È questa la migliore sanità del mondo? " Così il Consigliere regionale Piero Ruzzante di Liberi e Uguali , che lunedì 12 marzo ha depositato un'interrogazione a risposta immediata chiedendo alla ...

Scudetto al Napoli - il patto di Reina con la città : poi Saluterà e andrà al Milan : Sarà pure consuetudine consolidata da altre parti, per mentalità o differente cultura sportiva, eppure è successo anche da noi. Un giocatore, leader di uno spogliatoio, condottiero di un'intera città, ...

Salute - 8 Marzo : sempre più le donne medico - in Italia sono quasi 165 mila : sono 159.669 i medici donna oggi in Italia, 11.825 le odontoiatre, 4.439 le professioniste iscritte a entrambi gli albi. In totale quasi 176mila professioniste, che, in tutte le fasce di età sotto i cinquant’anni, hanno ‘sorpassato’, per numero, i colleghi uomini. E la forbice è tanto più evidente tra le generazioni più giovani. “Le nostre professioni sono sempre più declinate al femminile – afferma il presidente ...

Salute - 10mila italiani con asma grave : terapie su misura la controllano : Il 6% della popolazione italiana soffre di asma. Un problema che nel nostro Paese affligge circa 3 milioni di persone, di cui 10 mila colpite in forma grave. Dalle nuove frontiere della ricerca arrivano cure sempre più personalizzate, sulle quali si è fatto il punto oggi a Milano durante un simposio promosso da Gsk nell’ambito del XVI Forum internazionale di pneumologia. Fra gli argomenti al centro dei lavori i risultati ...

8 marzo : in tour per la Salute delle donne - 6mila km in 100 giorni : Le donne sono meno inclini a esagerare con l’alcol, più sedentarie e fumatrici rispetto agli uomini, ma allo stesso tempo più attente a portare frutta, verdura e cibi a tavola, sempre pronte a prendersi cura della salute dei propri cari, spesso trascurando la propria: queste contraddizioni pesano soprattutto sul cuore, punto di forza e tallone d’Achille delle donne. Le malattie cardiovascolari rappresentano il killer numero uno: ...

Salute - ISS : dal 2013 in Italia oltre 10mila casi di morbillo e 215 di rosolia : Il rapporto mensile diffuso oggi dall’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato che dall’inizio del 2013 sono stati segnalati 10.320 casi di morbillo in Italia e 215 di rosolia in Italia. Nel caso del morbillo 2.269 casi risalgono al 2013, 1.695 al 2014, 255 al 2015, 861 al 2016, 5.076 al 2017 e 164 sono stati registrati nel 2018. L’infezione mostra picchi epidemici (di più di 300 casi) nei mesi di giugno 2013 e gennaio 2014, ...

Sede Ema - Sen. Mandelli : “Situazione grottesca. Ministro della Salute e Sindaco di Milano prendano in mano la situazione. Amsterdam non ha i requisiti” : Riguardo il caso della Sede EMA di Amsterdam, il Sen. Andrea Mandelli di Forza Italia, Presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli. “La Sede di Amsterdam sicuramente non è pronta –ha dichiarato Mandelli-, non ha neanche le dimensioni per ospitare i funzionari che sovraintendono al prezioso ...

Salute - Oms : nel mondo 500mila casi di infezioni antibiotico-resistenti : Secondo il primo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla antibiotico-resistenza sono 500mila i casi di infezioni dovute alla resistenza agli antibiotici in 22 Paesi del mondo. Le maggiori infezioni sono quelle da e.coli, staffilocco aureo, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Salmonella spp. “Il rapporto conferma la grave situazione di resistenza agli antibiotici in tutto il mondo“, ha spiegato Marc ...