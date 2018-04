Sacchetto bio | Coldiretti | “E’ boom con record di frutta a tavola”

meteoweb.eu

: @rep_ambiente @repubblica Qui da noi non potrebbe mai accadere. Hanno rotto le balle per i 2 centesimi del sacchet… - silvia_belfare : @rep_ambiente @repubblica Qui da noi non potrebbe mai accadere. Hanno rotto le balle per i 2 centesimi del sacchet… - aramerbe : 3 Rosa - Sacchetto Profumato per Cassetti 3 Rosa, per una vita sana in maniera naturale. Esclusivamente su Aram:… - anamira23 : RT @Marius81287749: Sacchetti biodegradabili: dovevano costare 2/3 centesimi cadauno, mentre questa sera ho letto un cartello affisso sulla… -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) L’attenzione ai sacchetti bio e’ motivata anche dal fatto che mai cosi tantae verdura e’ arrivata sulle tavole degli italiani da inizio secolo, per un quantitativo pari a circa 8,5 milioni di tonnellate nel 2017, con un aumento dei consumi superiore del 4% all’anno precedente. E’ quanto emerge dallo studio diche, in occasione del parere del Consiglio di Stato sulla questione dei sacchetti bio nei supermarket, invita i consumatori di concentrarsi piu’ sul contenuto che sul contenitore. In una situazione in cui lae verdura e’ la principale voce di spesa degli italiani per un importo pari a circa 1/4 del totale, il consiglio dellae’ di verificare l’origine dei prodotti acquistati e di privilegiare quelli italiani o a chilometri zero per sostenere l’econmia e l’occupazione nazionale ma ...