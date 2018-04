Russiagate | procuratore Mueller | ' Trump non è in inchiesta penale'

Russiagate - Trump all’attacco del procuratore Mueller ma rischia grosso : Russiagate, Trump all’attacco del procuratore Mueller ma rischia grosso Il presidente americano: “L’inchiesta è stata basata su falsità”. Ma gli stessi repubblicani lo avvisano: “Se prova a licenziare Mueller sarà l’inizio della sua fine” Continua a leggere L'articolo Russiagate, Trump all’attacco del procuratore Mueller ma rischia grosso proviene da NewsGo.

Russiagate - il legale di Trump : è il momento di chiudere le indagini - via procuratore Mueller : Democratici all'attacco: "È un abuso di potere. L'ostruzione della giustizia è un pericolo per la nostra democrazia"

Russiagate - accuse a Trump/ Usa - indaga Procuratore Mueller : declassato il genero Jared Kushner : Russiagate, accue a Donald Trump: Usa, indaga il super Procuratore Robert Mueller su attività economiche del presidente in Russia. declassato il genero Jared Kushner: ecco perché(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 17:47:00 GMT)

Russiagate - il procuratore Mueller : "Incriminati 13 cittadini russi" : Il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, Robert Mueller, ha annunciato che un grand giurì federale ha incriminato 13 cittadini russi e tre entità russe nell'ambito delle indagini sulle interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali americane del 2016."Hanno coscientemente e intenzionalmente cospirato per truffare gli Stati Uniti con il proposito di interferire con i processi politici ed elettorali americani", si ...

Russiagate : Bannon ha visto il procuratore Mueller : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Donald Trump a giugno aveva ordinato di licenziare il procuratore speciale per il Russiagate Mueller : Solo il rifiuto - dopo un tempostoso confronto alla Casa Bianca - del consigliere legale del presidente, Donald F. McGahn II, di eseguire l'ordine bloccò tutto. A riverlarlo è il New York Times, secondo il quale solo la minaccia di McGahn di dimettersi invece di chiamare il ministero della Giustizia ed ordinare di far fuori Mueller, salvo' la testa di quest'ultimo

Russiagate - Il procuratore Mueller vuole sentire Donald Trump : Robert Mueller alza il tiro. Dopo aver convinto a deporre l'ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon, il procuratore speciale del Russiagate ha già messo sotto torchio l'attorney general Jeff Sessions, primo membro del governo ad essere sentito nelle indagini. Ed ora intende interrogare nelle prossime settimane lo stesso Donald Trump, in particolare sulla sua decisione di cacciare il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn ...

Russiagate - il procuratore Mueller pronto a interrogare Trump. Il Presidente : "Non sono preoccupato" : Lo rivela il Washington Post, che sottolinea che l'indagine è sempre piu' incentrata sul possibile intralcio alla giustizia da parte di Trump. "Il Presidente ha il dovere di testimoniare", dicono 8 americani su 10 secondo un sondaggio Cnn La scorsa settimana il ministro della Giustizia Jeff Sessions era stato sentito per diverse ore dal team di Mueller