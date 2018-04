Russiagate | Facebook chiude 270 pagine dell' agenzia russa Ira

Facebook e l'ombra del Russiagate. Regole Ue in arrivo : Big data e privacy, sono bastate queste due parole a far tremare la Silicon Valley. Dopo lo scandalo Cambridge Analytics il mea culpa di Mark Zuckerberg non basta, così il colosso social corre ai ...

Russiagate : Facebook raddoppia personale sicurezza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russiagate - incriminati 13 russi. Mosca ribatte su Facebook : «Assurdo» : Secondo l’accusa, avrebbero «coscientemente e intenzionalmente cospirato» per influenzare le elezioni negli Stati Uniti

Jim Carrey dichiara guerra a Facebook per colpa del Russiagate : Jim Carrey dichiara guerra a Facebook per colpa del Russiagate L’attore americano chiude la sua pagina, vende le proprie quote e invita gli azionisti a fare altrettanto perché Menlo Park avrebbe tratto profitti dalle interferenze russe nelle elezioni americane. Continua a leggere L'articolo Jim Carrey dichiara guerra a Facebook per colpa del Russiagate sembra essere il primo su NewsGo.

Facebook al Congresso minimizza il suo ruolo nel Russiagate : Facebook “non crede di essere in grado di dimostrare o confutare le accuse di possibili collusioni” tra la Russia e la campagna di Trump, ed ha trovato solo ciò che sembra essere “un’insignificante sovrapposizione” tra l’indirizzamento degli annunci pubblicitari e i contenuti promossi da gruppi pro-Cremlino e della campagna presidenziale stessa. È questo quello che Facebook ha risposto – via scritta – alle ...