Russia-Turchia | Ankara | Spedizione S-400 prevista a luglio 2019

Ecco come Russia - Turchia e Iran cercano di spartirsi la Siria : Per Vladimir Punti il difficile comincia ora. Ha vinto la guerra in Siria, salvato l’alleato Bashar al-Assad, aperto la strada, con misto di brutalità e astuzia, alla riconquista di due terzi dei territori da parte dell’esercito del regime. I principali rivali del raiss sono in ginocchio: l’Isis respinto in qualche remota area nel deserto, Al-Qaeda...

Siria : incontro tra Turchia - Russia - Iran : 15.54 I negoziati tra Turchia, Russia e Iran sulla Siria riprenderanno il 4 aprile a Ankara.I Paesi che si sono fatti garanti della de-escalation pensano a un comitato per una nuova Costituzione della Siria ed a un appello per un dialogo tra Russia e Usa.Nel complicato scacchiere Siriano i curdi sono sotto attacco dei turchi ad Afrin dove i raid aerei hanno ucciso 18 civili. Nell'enclave ribelle di Ghouta raid Siriani con 42 vittime. Oggi ...

Russia : Salvini - più vicina a valori Europa di Turchia : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Sarà interesse del governo italiano avere buoni rapporti con la Russia, sarà interesse dell’Unione europea su iniziativa del governo italiano tornare ad avere buoni rapporti con la Russia”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera.“Noi -ha aggiunto- non mettiamo in discussione la presenza dell’Italia nelle ...

Erdogan : tra Turchia e Russia non ci sono contrasti su operazione ad Afrin - : Lo stato maggiore delle forze armate turche il 20 gennaio ha annunciato l'inizio dell'operazione militare Ramo d'ulivo contro le formazioni dei curdi nella città siriana di Afrin. Insieme alla Turchia ...

