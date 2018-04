Ruba il furgone del panettiere | con pizzette appena sfornate

Furgone Rubato ritrovato grazie ai social network : A volte anche i social network dimostrano di avere la loro utilità. Nell'era del cyberbullismo e delle violazioni della privacy un imprenditore della Bassa deve ringraziare il tam tam sui social che ...

Cremona : Rubano cosmetici per oltre mezzo mln - traditi dal furgone in panne : Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Avevano sottratto oltre 33 mila pezzi tra rossetti, lucidalabbra, mascara e fondotinta delle più famose marche in commercio, ma il furgone a bordo del quale stavano fuggendo si è rotto costringendoli a chiedere l’aiuto di un carro attrezzi e finendo per essere individuati dai carabinieri. Si tratta di due uomini di origine rumena residenti nella provincia di Bergamo, denunciati per furto aggravato in ...

Cremona : Rubano cosmetici per oltre mezzo mln - traditi dal furgone in panne (2) : (AdnKronos) – I malviventi non si sono dati per vinti e hanno nascosto il furgone in una via poco trafficata. Poi, nel corso della mattinata successiva, hanno chiesto l’intervento di un autosoccorso. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini e dalle immagini delle telecamere della ditta hanno notato la presenza di quel mezzo e l’olio a terra. E dopo aver svolto accertamenti in tutti gli autosoccorsi stradali della ...

Provano a Rubare il furgone delle consegne - beffati dal panettiere : La Spezia - Giù le mani dal furgone delle consegne. Dev'essere questo l'sms passato per la testa del dipendente di un forno cittadino che stanotte, mentre lavorava in un laboratorio di pasticceria del ...

Trovati dai carabinieri mini escavatori - auto e furgone Rubati : I furti di auto e mezzi da lavoro sono quasi all'ordine del giorno, per fortuna, però, anche i ritrovamenti di auto rubate da parte dei carabinieri non sono da meno. Nei giorni scorsi, come ormai ...

Appiano. Usano il furgone come ariete e Rubano una moto : BOLZANO . I ladri hanno colpito in piena notte nella zona produttiva di Frangarto, in via Pillhof. Prima hanno rubato un furgone dalla falegnameria Kagler e, usando questo mezzo come un ariete, hanno ...