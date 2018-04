Rossi | nel 2017 Yamaha forte in Argentina

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Argentina. Una sola vittoria ma striscia aperta di tre podi consecutivi : Dopo la pausa di due settimane il Motomondiale torna in scena in Argentina. La lotta tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, ma Valentino Rossi è pronto a fare da terzo incomodo, riparte dal Sud America. Un GP “giovane”, almeno in questa versione, re-introdotto in calendario a partire dalla stagione 2014. Andiamo a vedere i precedenti di Valentino Rossi. Il Dottore è l’unico tra i piloti in attività ad aver partecipato alla ...

Milan - Conti va ko e vola negli States. L'agente : "Tornerà nella pRossima stagione" : Il 2017-2018 è stato un anno sfortunato per Andrea Conti . L'esterno del Milan , acquistato per 25 milioni di euro dall'Atalanta, non è praticamente mai sceso in campo visto che si è infortunato ai ...

Nella pRossima versione di WhatsApp ci sono novità sulle gif : (Immagine pixabay) WhatsApp continua a puntare sempre di più sulle gif animate. Lo conferma il prossimo aggiornamento in arrivo sugli smartphone Android e iOS ottenuto in anteprima dalla comunità di Wabetainfo, all’interno del quale sarà possibile trovare le immagini in movimento comodamente divise per categoria anziché disposte in una lista casuale come avvenuto finora. Nel cercare una gif specifica (la sezione dove trovarle resta sempre ...

Monica Leofreddi/ Condurrà "Domenica In" nella pRossima stagione televisiva? (S'è fatta notte) : Monica Leofreddi, la nota conduttrice potrebbe prendere l'eredità delle sorelle Parodi nella prossima stagione televisiva. Svelerà qualcosa stasera su Rai Uno? (S'è fatta notte)(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:28:00 GMT)

Ecco tutti i pRossimi concorrenti del Serale di Amici 2018 : sorprese nella scuola! : Ci risiamo, anche nelle anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 26 marzo e per la prossima settimana dobbiamo ipotizzare come e quando verranno scelti i concorrenti per il Serale. La settimana scorsa, con l'assegnazione delle felpe verdi a Einar e Lauren, la situazione sembrava essersi sbloccata e invece no, è stato un caso semplicemente, perché anche nella puntata che si è appena conclusa i professori hanno detto "no" a chiunque non fosse il ...

Milan - 577 mln di debiti : ecco come cambierà l'11 nella pRossima stagione Video : La situazione non è drammatica come qualcuno la descrive. O meglio non lo è sotto il profilo strettamente societario, potrebbe esserlo sotto quello sportivo. Il #Milan, come gia' sottolineato, non corre il rischio di fallire. Oggi il brand rossonero, seppur impolverato da anni di delusioni, continua da avere un grande valore a livello internazionale e all'interno della rosa ci sono diversi giocatori giovani che potrebbero davvero essere una ...

The Elder Scrolls Online : la pRossima espansione sarà ambientata nella Summerset Isle : La prossima grande espansione di The Elder Scrolls Online sarà ambientata nell'Isola di Summerset, riporta Eurogamer.L'annuncio proviene da Bethesda stessa. L'isola in questione è sede degli High Elves, e si tratta di un'area esplorabile fin dal 1994, in he Elder Scrolls: Arena. Da allora però è stata solamente menzionata nei giochi della serie, per poi aggiungere all'annuncio di oggi: potremo finalmente avventurarci nuovamente ...

Facebook ancora in calo a Wall Street. Zuckerberg parlerà nelle pRossime ore : Facebook ancora in calo all'avvio delle contrattazioni a Wall Street. I titoli del social media perdono l'1,92% con lo scandalo Cambridge Analytica. nelle ultime due sedute Facebook ha bruciato 49 miliardi di dollari di capitalizzazione, quanto il valore di Tesla. Cresce intanto l'attesa per le parole dell'amministratore delegato e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg: secondo il sito d'informazione Axios, che cita una fonte vicina al giovane ...

Allerta Meteo Sardegna : ancora piogge e temporali nelle pRossime ore - temperature in calo : E’ stata prolungata fino alla mezzanotte di mercoledi’ 21 marzo l’Allerta Meteo della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico con criticita’ ordinaria (gialla). Le zone interessate sono l’Iglesiente, il Campidano, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso. Mentre il vento ha lasciato la Sardegna, su tutta l’isola rimane la pioggia e le basse temperature e, almeno fino a meta’ della prossima ...

Incredibile Torino - nella pRossima stagione può cambiare tutto l’attacco! : stagione deludente per il Torino, la squadra di Mazzarri è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, l’arrivo dell’ex Napoli inizialmente aveva portato benefici, poi una serie di risultati negativi. Il presidente Cairo sta studiando la strategia per la prossima stagione, tiene banco la situazione legata la mercato. Nel dettaglio importanti indiscrezioni per l’attacco che dovrebbe subire una vera e propria ...

Allerta Meteo Roma - la piena del Tevere fa sempre più paura e arriva il maltempo : forti piogge e temporali nelle pRossime ore : 1/13 ...

Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 - secondo lotto in prevendita : date - settori disponibili e limiti d’acquisto : A partire da martedì 20 marzo è disponibile in prevendita sul circuito Vivaticket il secondo lotto di Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 col nuovo tour VascoNonStop Live. Esclusivamente sul sito Vascononstop.vivaticket.it e presso i rivenditori autorizzati del circuito, sono stati resi disponibili per l'acquisto i Biglietti per le date dell'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino, del 6 e 7 giugno allo Stadio Euganeo di ...

“Tossico!”. Canna-gate - la mossa di Valerio Staffelli. Occhi Rossi e gonfi nella foto e la polemica era esplosa - ora l’inviato di Striscia la Notizia ‘chiacchiera’ : Un paio di settimane fa Valerio Staffelli finiva nell’Occhio del ciclone. O meglio, del web. Lo storico inviato di ”Striscia la Notizia” era stato chiamato dal tg satirico per fare luce sull’ormai famoso Canna-gate dell’Isola dei famosi, nel quale è rimasto invischiato Francesco Monte. A tirarlo in ballo era stata Eva Henger, che durante una diretta del reality aveva accusato l’ex tronista di Uomini e ...

Nel 2017 i prezzi degli immobili pRossimi alla stabilità : Le grandi città hanno registrato una crescita della domanda del 5,8% mentre i piccoli centri sono esclusi da questo andamento positivo. I dati registrati nell’ultimo mese del 2017 hanno trovato stabile il prezzo degli immobili con una variazione annuale del -0.5%. Secondo immobiliare.it il costo medio delle case a livello nazionale, per il 2017, è stato pari a 1.898 euro al metro quadro. L’Italia, però, non viaggia su un binario unico, sono ben ...