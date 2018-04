Rosato | Di Maio ' chiama' il Pd per farsi forte con la Lega Non ci sono le premesse per

Rosato : Di Maio usa Pd per forzare Lega : 17.43 "Speriamo finisca questo teatrino per cui Di Maio si rivolge al Pd per aumentare la forza contrattuale nei confronti della Lega". Lo ha detto il vicepresidente della Camera,Rosato(Pd),che invita Di Maio ad uscire "dalla campagna elettorale" e a dire "che vuole fare". Rosato incalza: "Noi incontriamo tutti, ma mi sembra che le premesse per un incontro Di Maio non le voglia costruire. Se pensa di scegliere nel Pd chi incontrare sbaglia di ...

VITALIZI - LA GUERRA M5S CONTRO EX PARLAMENTARI/ Di Maio - l’appello ’raccolto’ da Carfagna e Rosato : VITALIZI, nuove regole: cosa cambia e chi rischia. Da Gino Paoli a Cicciolina, M5S pronto alla GUERRA: convergenza con la Lega? L'appello di Di Maio e il rischio confusione(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Di Maio : “Chi è in ufficio presidenza rinunci a doppio stipendio come M5s. Carfagna e Rosato i primi a seguirci” : Un appello perché tutti seguano l’esempio del Movimento 5 stelle sul taglio alle indennità e il riconoscimento dei primi segnali dagli altri partiti: la forzista Mara Carfagna e il dem Ettore Rosato in primis. Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha pubblicato un articolo sul Blog delle Stelle in cui parla del taglio ai costi della politica e parte proprio dalla rinuncia al doppio stipendio da parte dei componenti 5 stelle degli uffici di ...

Di Maio : «Convergenze da sinistra e destra». Ma tensioni su chi fa il premier Camera - Carfagna e Rosato tra i 4 vice : L'account di «Salvini premier» ritwitta l'intervista al deputato dem Michele Anzaldi che dice: «Per anni hanno promesso soldi, speculando sulla pelle di chi non ce la fa». Di Maio frena, ma insiste: «Io il più votato». Salvini: «Non siamo subalterni a nessuno»

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio : ora per i vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (FI), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore...

Rosato (Pd) : “Di Maio vuole fare il presidente della Camera - noi non siamo ostili” : Secondo il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, il capo politico del M5s Luigi Di Maio vuole essere il prossimo presidente della Camera: "Abbiamo votato Di Maio alla Camera una volta e non siamo ostili".Continua a leggere

