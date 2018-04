ilfattoquotidiano

: Rosario Crocetta, l’Espresso condannato a pagare 57mila euro per l’intercettazione su Lucia… - TutteLeNotizie : Rosario Crocetta, l’Espresso condannato a pagare 57mila euro per l’intercettazione su Lucia… - TutteLeNotizie : Rosario Crocetta, l’Espresso condannato a risarcimento da 57mila euro per l’intercettazione… - MiccoliGiuseppe : L'Espresso dovrà risarcire Rosario Crocetta. #diffamazione -

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Cinquantasettemiladi risarcimento daall’ex governatore della Sicilia,. È la condanna emessa dal giudice civile del Tribunale di Palermo, Cinzia Ferreri, nei confronti dell’ex direttore del, Luigi Vicinanza, e i giornalisti Piero Messina e Maurizio Zoppi per sei articoli pubblicati tra il 16 e il 31 luglio del 2015.era assistito dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Michele Romano che valutano i ricorso in appello a fronte dell’esiguità della somma stabilita come risarcimento: l’ex governatore, infatti, aveva detto in conferenza stampa di pretendere 10 milioni diper il danno esistenziale, d’immagine e politico subito. “Questa è una prima sentenza che riconosce il contenuto diffamatorio di quegli articoli e il danno politico che ho ricevuto come persona e come personaggio pubblico che vive da anni sotto ...