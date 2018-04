Ronaldo | il gol del secolo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi

Cristiano Ronaldo : "Questo è il mio gol più bello. Ringrazio i tifosi della Juve - non mi era mai successo in carriera" : "Ringrazio molto i tifosi della Juventus": Cristiano Ronaldo risponde così agli applausi sportivissimi con cui gli annichiliti supporter della Juve ieri sera hanno accolto lo spettacolare gol con cui il campione portoghese ha messo il sigillo a una serata che per i bianconeri si è conclusa malissimo, con lo 0-3 casalingo contro il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions. Non capita tutti i giorni, nemmeno a ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - gol d'antologia di Cristiano Ronaldo Video : Serata negativa per la #Juventus, che fra le mura amiche crolla nell'andata dei quarti di finale [Video] di Champions league. Tre gol, pesanti come macigni per Buffon e compagni, consentono al #Real Madrid di pensare gia' alla semifinale. Primo tempo dominato dai bianconeri, che pagano a caro prezzo uno svarione difensivo: da distanza ravvicinata, anticipando pure un compagno di squadra, #Cristiano Ronaldo non perdona: 0-1. Vani i tentativi dei ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol in rovesciata alla Juventus : bicicletta da vero Campione - numero in Champions League : Cristiano Ronaldo ha segnato un incredibile gol in rovesciata alla Juventus nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2018. Il fenomeno portoghese ha siglato il momentaneo 2-0 con una bicicletta stellare nel cuore dell’area di rigore dei bianconeri. Una rete davvero stupenda che ha meritato anche gli applausi dei tifosi avversari. Di seguito il VIDEO del gol di Cristiano Ronaldo. (foto Twitter ...

Gol Cristiano Ronaldo - il Real Madrid ipoteca la qualificazione contro il Psg [VIDEO] : Gol Cristiano Ronaldo – Si sta giocando la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo Psg e Real Madrid ed importanti indicazioni. Poco prima del match brividi per il difensore della Fiorentina Astori, morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, momenti commoventi. Poi parola al campo con Cristiano Ronaldo grande protagonista, il portoghese porta in vantaggio i ...