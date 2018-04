Romina Power e Albano Carrisi | ballerini per una notte di Ballando 13

Ballando con le stelle : Milly Carlucci chiama Al Bano e Romina Power : Al Bano e Romina Power ballerini per una notte a Ballando con le stelle Sabato 7 aprile tornerà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle, il talent di ballo del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo dove si sfidano coppie di ballerini formate da un Vip e un maestro di danza, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Dopo aver ospitato come ballerini per una notte Robozao, il Mago Silvan e Raoul ...

“Cambio vita - cosa farò”. Romina Carrisi - la ricordate? La figlia di Al Bano e Romina Power ha deciso : la sua scelta è stata molto apprezzata in famiglia - ma quei dettagli sul rapporto con i figli della Lecciso… : Ricordate Romina Carrisi Power?La figlia di AlBano e Romina, l’ultima della coppia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale ha parlato a 360 gradi della sua vita. Romina – dopo aver compiuto 30 anni – ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione e di occuparsi dell’export dei vini delle Tenute Al Bano Carrisi. La Carrisi è dunque tornata a vivere in Italia, dopo tanti anni trascorsi a Los Angeles. La figlia di ...

Romina Carrisi Power : "Jasmine e Al Bano jr? Miei fratelli - ridiamo tanto" : Romina Carrisi Power, figlia di Al Bano e Romina, si confessa in una rara e sofferta intervista, rilasciata al settimanale Chi, in edicola domani, 4 aprile 2018.

Romina Power torna a Cellino San Marco : passerà la Pasqua con Al Bano Carrisi? Video : In queste ultime settimane Al Bano sta viaggiando molto [Video] per impegni lavorativi. Dopo aver terminato la sua penultima tournée con Romina, il cantautore si sta dedicando molto a The Voice of Italy. Il talent che viene trasmesso tutti i giovedì su Rai Due gli sta dando tantissime soddisfazioni e soprattutto emozioni. Infatti, nella prima puntata andata in onda la settimana scorsa, quando ha visto esibire una giovane che ha lo stesso nome ...

Albano Carrisi : nuovo atto d’amore verso Romina Power Video : Eccoci di nuovo qui a parlare della coppia che a distanza di anni dalla fine della loro storia d’amore, ancora fa sognare i fan e addirittura sperare in un ritorno di fiamma. Parliamo di Albano Carrisi e Romina Power, [Video] di chi se non di loro? Davvero in tutto il mondo i loro seguaci sperano che i due possano ritornare insieme anche nella vita, anche se più volte è stata smentita questa possibilita'. Ad oggi il cantante pugliese e la ...

Nipote per Al Bano e Romina Power / Cristel Carrisi è incinta : il cantante conferma - "sarò un nonno magico"

