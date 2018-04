Romina Carrisi choc | Aspettavo Ylenia | non è più tornata

Albano Carrisi e Romina spiazzano tutti e fanno un bel regalo ai fan : ecco quale Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato ad Al Bano e Romina [Video], i due artisti che da pochissimi giorni hanno concluso il loro tour tedesco. Il Maestro Carrisi, che per il momento è anche impegnato a The Voice, sabato prossimo 7 aprile sara' ospite inseme all'ex moglie nel programma di Milly Carlucci #Ballando con le Stelle. Oltre a ballare sui palchi dei loro concerti, si esibiranno anche in prima serata su Rai Uno? tutti i ...

Albano Carrisi e Romina spiazzano tutti e fanno un bel regalo ai fan : ecco quale : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato ad Al Bano e Romina, i due artisti che da pochissimi giorni hanno concluso il loro tour tedesco. Il Maestro Carrisi, che per il momento è anche impegnato a "The Voice", sabato prossimo 7 aprile sarà ospite inseme all'ex moglie nel programma di Milly Carlucci "Ballando con le Stelle". Oltre a ballare sui palchi dei loro concerti, si esibiranno anche in prima serata su Rai Uno? tutti i dettagli li ...

Romina Power e Albano Carrisi : ballerini per una notte di Ballando 13 : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla tredicesima edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai Uno che ha visto l'eliminazione di Eleonora Giorgi e Samuel Peron. Le ultime novità riportano che Bubino Blog ha rivelato quali saranno i super-ospiti della quinta puntata dello show condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 7 aprile su Rai Uno. Ballando con le stelle: Romina e Albano ospiti della quinta puntata Ballando con ...

Romina Carrisi e il dolore per la sorella scomparsa : 'Aspettavamo Ylenia - ma non è più tornata' : Romina Carrisi parla per la prima volta del rapporto tra i genitori e della scomparsa della sorella maggiore Ylenia. Lo fa in un'intervista pubblicata dal settimanale Chi. La pace per la coppia più ...

Al Bano e Romina Power/ Romina Carrisi Power : "Si sentono tutti in diritto di giudicare" : Al Bano e Romina Power hanno ritrovato la serenità e questo non può che far piacere ai figli della coppia, ma è proprio questa la causa della rottura con Loredana Lecciso?(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:27:00 GMT)

“Cosa fecero mamma e papà quando scomparve Ylenia”. Una rivelazione straziante : Romina Jr. parla di quei giorni terribili in cui la vita della famiglia Carrisi andò in frantumi. E di Al Bano e Romina in quei giorni infernali : Ventiquattro anni fa l’ultimo contatto. Era il primo gennaio del 1994 quando Ylenia Carrisi alzò la cornetta da una stanza del LeDale Hotel di New Orleans per parlare con la sua famiglia. Quattro chiacchiere con la madre Romina, poi il silenzio. Un silenzio straziante che nel cuore dei genitori è un urlo sordo e una speranza mai sopita di ritrovarla. Nonostante siano passati tantissimi anni, non passa giorno che Romina, Al Bano e le ...

Romina Carrisi : confessioni sulla scomparsa di Ylenia e sui figli della Lecciso : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di gossip, che ha appena visto Albano e Romina Power trascorrere le vacanze pasquali presumibilmente insieme. Le ultime novità svelano che la figlia di Albano e della cantante americana ha rilasciato un'intervista al magazine Chi, dove ha ripercorso alcuni importanti avvenimenti della sua vita. Romina Carrisi Power contenta della pace tra Albano e Romina Le novità di gossip svelano che Romina ...

“Cambio vita - cosa farò”. Romina Carrisi - la ricordate? La figlia di Al Bano e Romina Power ha deciso : la sua scelta è stata molto apprezzata in famiglia - ma quei dettagli sul rapporto con i figli della Lecciso… : Ricordate Romina Carrisi Power?La figlia di AlBano e Romina, l’ultima della coppia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale ha parlato a 360 gradi della sua vita. Romina – dopo aver compiuto 30 anni – ha deciso di prendersi una pausa dalla recitazione e di occuparsi dell’export dei vini delle Tenute Al Bano Carrisi. La Carrisi è dunque tornata a vivere in Italia, dopo tanti anni trascorsi a Los Angeles. La figlia di ...

Romina Carrisi - la figlia di Albano e Romina : il nuovo lavoro e altre news : Romina Carrisi Jr, parla la figlia di Albano e Romina: che lavoro fa, il ricordo di Ylenia e il rapporto con i figli di Loredana Lecciso Dopo diversi anni di silenzio, Romina Carrisi Power è tornata a parlare. La figlia di Albano e Romina, l’ultima della coppia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, al quale […] L'articolo Romina Carrisi, la figlia di Albano e Romina: il nuovo lavoro e altre news proviene da Gossip e ...

Romina Carrisi Power : "Jasmine e Al Bano jr? Miei fratelli - ridiamo tanto" : Romina Carrisi Power, figlia di Al Bano e Romina, si confessa in una rara e sofferta intervista, rilasciata al settimanale Chi, in edicola domani, 4 aprile 2018.prosegui la letturaRomina Carrisi Power: "Jasmine e Al Bano jr? Miei fratelli, ridiamo tanto" pubblicato su Gossipblog.it 03 aprile 2018 17:18.

Romina Power torna a Cellino San Marco : passerà la Pasqua con Al Bano Carrisi? Video : In queste ultime settimane Al Bano sta viaggiando molto [Video] per impegni lavorativi. Dopo aver terminato la sua penultima tournée con Romina, il cantautore si sta dedicando molto a The Voice of Italy. Il talent che viene trasmesso tutti i giovedì su Rai Due gli sta dando tantissime soddisfazioni e soprattutto emozioni. Infatti, nella prima puntata andata in onda la settimana scorsa, quando ha visto esibire una giovane che ha lo stesso nome ...

