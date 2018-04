RomaAdottaAmatrice | presto realtà quattro progetti nei territori colpiti dal terremoto

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Ad Amatrice, Accumoli, Norcia ed Arquata del Trontodiventerannofinanziati con i circa 313mila euro raccolti attraverso l’iniziativa, lanciata da Roma Capitale per sostenere le popolazioni colpite daldel 24 agosto 2016. I fondi, suddivisi equamente, contribuiranno a realizzare iche sono stati indicati e proposti dalle Amministrazioni dei relativi Comuni. “Sin dai primi giorni dopo il terribile sisma, Roma e i romani sono stati vicini aicon una grande testimonianza di solidarietà. Con, abbiamo voluto dare una direzione precisa a questo nostro impegno, con una raccolta fondi per sostenere la realizzazione died iniziative concrete e durature, individuate coinvolgendo direttamente i cittadini e le amministrazioni comunali. Un piccolo aiuto per far rinascere queste ...