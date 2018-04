Roma | seminarista americano trovato morto nel collegio dei legionari di Cristo Aperta

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 aprile 2018) Il suo corpo è stato risenza vita intorno alle 16 del lunedì di Pasquetta. Antonhy Freeman, 29 anni,deidi, domenica sera aveva cenato insieme ai colleghi prima di andare nella sua stanza. Come riporta Il Messaggero, dovrebbe essere deceduto nella notte, ma l’avanzato stato di decomposizione riscontrato dal medico legale sembra incompatibile con questa ricostruzione: le venti ore conteggiate dagli investigatori non sarebbero sufficienti per spiegare le condizioni del corpo. La procura diha aperto un’inchiesta. Il pm Nadia Plastina al momento indaga per morte come conseguenza di altro delitto. Sul cadavere non è statonessun segno di violenza e tra le sue cose non sono stati rinvenuti medicinali o droghe. Freeman era arrivato dalla Louisiana quattro anni fa seguendo la sua vocazione e tra due mesi e mezzo sarebbe ...