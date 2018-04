Roma | schianto contro albero | morto 22enne

Imbocca carreggiata contRomano : tremendo schianto fa ribaltare le auto : gravi tre persone : Ferita la ventenne al volante, un ragazzo che era in macchina con lei e un uomo di 36 anni. Tutti estratti dal lamiere e portati in codice rosso all'ospedale di Ascoli Piceno.Continua a leggere

Roma - schianto sulla Colombo : Due uomini sono rimasti feriti in uno scontro tra due auto in via Cristoforo Colombo , all'altezza di via Oropa, nella zona della Montagnola a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. Le auto ...

Roma - schianto sulla Colombo : Roma, 27 feb. (AdnKronos) - Due uomini sono rimasti feriti in uno scontro tra due auto in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Oropa, nella zona della Montagnola a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. Le auto coinvolte nell'incidente sono state una Fiat 500 e una Lancia Y. I due f

Roma - schianto all'alba sull'Aurelia - auto invade corsia opposta : due morti - un ferito grave : schianto frontale all'alba tra due auto sulla via Aurelia, all'altezza di Palidoro, nel comune di Fiumicino al confine con Cerveteri. Ci sono due vittime: un uomo di 61 anni, residente a Passoscuoro, ...

Roma : schianto con motorino in Tangenziale Est - grave 49enne : Roma – Uomo trasferito in codice rosso al Gemelli dopo incidente con motorino Roma – Un uomo di 49 anni è rimasto coinvolto in un... L'articolo Roma: schianto con motorino in Tangenziale Est, grave 49enne su Roma Daily News.

Roma : schianto con motorino in Tangenziale Est. Uomo di 49 anni grave : Roma – Uomo trasferito in codice rosso al Gemelli dopo incidente con motorino Roma – Un Uomo di 49 anni è rimasto coinvolto in un... L'articolo Roma: schianto con motorino in Tangenziale Est. Uomo di 49 anni grave su Roma Daily News.

Roma - schianto in tangenziale : muore 20enne : Incidente mortale all'una di notte sulla tangenziale Est , vecchio tracciato, a Roma. Un ragazzo di 20 anni è morto sul colpo nello schianto di una Opel Agila , dove si trovava con altri due amici ...

Roma - schianto in tangenziale : muore 20enne : Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Incidente mortale all'una di notte sulla tangenziale Est, vecchio tracciato, a Roma. Un ragazzo di 20 anni è morto sul colpo nello schianto di una Opel Agila, dove si trovava con altri due amici ventenni, all'altezza della stazione Tiburtina. Il giovane che era alla guida

Roma - schianto in tangenziale nella notte : un morto e due ragazzi gravi : Perde il controllo del mezzo e si schiantano. È accaduto la scorsa notte a tre giovani a bordo di una Opel Agila intorno all'una sulla tangenziale est all'altezza della stazione Tiburtina in direzione ...

Roma - Bruno Peres - schianto in auto / Lamborghini distrutta all'alba - lui illeso. La società lo punisce : Incidente Bruno Peres: nuovo schianto per il difensore della Roma, questa volta distrutta la Lamborghini. Il precedente del 2016 e le critiche dei tifosi per il suo scarso impegno(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 23:41:00 GMT)

Roma - Bruno Peres - schianto in auto / Lamborghini distrutta all’alba : il calciatore oggi si è allenato : Incidente Bruno Peres: nuovo schianto per il difensore della Roma, questa volta distrutta la Lamborghini. Il precedente del 2016 e le critiche dei tifosi per il suo scarso impegno(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:13:00 GMT)

INCIDENTE BRUNO PERES/ Nuovo schianto e Lamborghini distrutta all’alba : illeso il difensore della Roma : INCIDENTE BRUNO PERES: Nuovo schianto per il difensore della Roma, questa volta distrutta la Lamborghini. Il precedente del 2016 e le critiche dei tifosi per il suo scarso impegno(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:04:00 GMT)

Roma - schianto in auto per Bruno Peres. Lamborghini distrutta - lui illeso : Il lupo perde il pelo e non il vizio: Bruno Peres ci ricasca e distrugge la sua Lamborghini in un incidente stradale in zona Terme di Caracalla (all'altezza della Fao), come scrive Il Messaggero. Lo schiantoL'incidente è avvenuto alle 5.30 di notte, mentre il terzino della Roma viaggiava sulla sua supercar. Da quanto si apprende non ci sarebbero altre auto coinvolte. La cause dello schianto non sono ancora chiare, sul luogo ...

Roma - schianto in auto per il giocatore Bruno Peres. Lui illeso - auto distrutta : schianto in auto all’alba al centro di Roma per il giocatore giallorosso Bruno Peres. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il calciatore della Roma ha perso il controllo della Lamborghini su cui viaggiava intorno alle 5.30 sui via delle Terme di Caracalla all’altezza della Fao. Peres è rimasto illeso ma la macchina è distrutta. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente in cui non risulterebbero coinvolti altri ...