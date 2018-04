Roma | rubato dipinto del Sacro Cuore di Batoni nella Chiesa Nuova Caccia ai ladri

Roma - rubato dipinto nella Chiesa Nuova. Caccia ai ladri : Colpo grosso stamattina a Roma . Attorno alle 9 del mattino è stata rubata una tela dal valore inestimabile custodita in Santa Maria in Vallicella, conosciuta dai Roma ni detta tradizionalmente...

Roma - condanna per il disturbatore tv Niki Giusino : aveva rubato cosmetici in un centro commerciale : condanna a 6 mesi di reclusione per il disturbatore televisivo, Niki Giusino, accusato di aver rubato prodotti cosmetici, farmaci generici e prodotti di cartoleria per un valore di oltre 500 euro nel ...