Roma | riemerge antica Laurentina a Mostacciano

(Di mercoledì 4 aprile 2018)– l’incredibile rinvenimento avvenuto in via Acqua Acetosa Ostiense– Di seguito la notizia lanciata da un utente iscritto al gruppo Facebook ‘Amanti storiana’. “Nei pressi del quartiere, vicino l’Eur () mentre si scavava per la realizzazione di un distributore di carburante, qualche giorno fa è affiorato un vero tesoro. Esattamente in via Acqua Acetosa Ostiense. Altezza sottopasso via Cristoforo Colombo e di fronte alla Mercedes, è venuta fuori una meravigliosa porzione dell’stradana Laurenthia. Ha uno stato di conservazione eccezionale. Addirittura migliore dell’Appia”. “Sembrerebbe che fra qualche giorno verrà ricoperta e sepolta, probabilmente per sempre”, aggiunge l’utente, che consiglia: “Se vi capita, non perdete l’occasione di osservarla dal ...