Roma | Monchi | “quella con il Barcellona è una bella sfida”

Roma - Monchi : 'Barcellona formidabile - ma non invincibile' : 'Non ci sono squadre invincibili e questo lo sanno tutti, anche il Barcellona, anche se in questa stagione hanno perso soltanto 3 partite delle 48 che hanno giocato. Ma io, quando gioco questa partita ...

Barcellona-Roma - quando Di Francesco eliminò Valverde conquistando Monchi : È chiaro che Iniesta, Messi e Suarez hanno pochi rivali al mondo ma anche 18 mesi fa, per una banda di debuttanti, i vari Muniain, Iñaki Williams e Aduriz sembravano una montagna impossibile ...

Roma - contro il Barcellona l’impresa è possibile : Monchi ci crede : Si avvicina la gara della Roma contro il Barcellona, match dei quarti di Champions League che promette grande spettacolo. La squadra giallorossa ha tutte le carte in regola per superare il turno, ci crede anche Monchi come dichiara in un’intervista ad ‘AS’: “La Roma ha fame di titoli. C‘è un sogno speciale e una motivazione molto grande per questo confronto. Dopo undici mesi di lavoro qui posso dire che la Roma ha ...

Monchi : "La Roma non vuol cedere Alisson" : Lo dice il ds della Roma, Monchi, parlando a Premium sport, prima della partita a Bologna, 'togliendo' di fatto dal mercato anche l'azzurro Lorenzo Pellegrini: 'Nella Roma del futuro sarà un ...

Roma - Monchi : 'Non vogliamo - ma dobbiamo vendere. Andrei a cena con Gesù' : A me piace molto la storia, la politica e sono molto cattolico, per questo scelgo queste tre persone'.

Roma - Monchi : 'Alisson? Il Real non me l'ha chiesto. Totti come Messi' : A Roma non abbiamo tanti esempi, c'è solo Totti che ha vinto lo scudetto e una Coppa del Mondo ed è rimasto 25 anni. È un caso difficile da ripetere'.

Roma - Monchi : Cessioni? Il bilancio deve quadrare. Ma con lo stadio... : La Roma vende, quasi tutte le squadre del mondo vendono; l'ho già detto tante volte, non si vende perché si vuole vendere ma perché ci sono delle norme da rispettare che ti obbligano a far quadrare ...

Roma - Monchi : 'Non c'è la necessità di vendere Alisson. Schick ha bisogno di certezze' : Se nella passata finestra estiva di mercato Monchi non poteva ancora operare liberamente perché da poco arrivato nella Capitale, in quella che verrà il ds della Roma avrà piena libertà , in accordo ...

Roma - Monchi : "Barcellona? possiamo farcela" : Partendo dalla sfida contro i catalani: 'Con la testa sarà sfida difficile, loro sono forse la miglior squadra del mondo. E hanno più possibilità di noi. Se parlo con il cuore penso che ce la ...

Roma : Monchi - il Barcellona segue Under : ANSA, - Roma, 27 MAR - Il ds della Roma, Monchi, in un'intervista radiofonica alla stazione radio turca Radyosport, ha parlato di un interessamento del Barcellona a Cengiz Under. Monchi ha citato ...

Roma - Monchi : 'Veramente soddisfatti di Under. Barcellona miglior squadra del mondo' - : È un giocatore interessante e promettente, qualunque ds al mondo lo conosce e lo reputa bravo. Ma ad oggi non ci siamo mossi su di lui'. Roma, Monchi: 'Non stiamo smobilitando'