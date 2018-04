Roma | Incidente mortale | deceduto un 21enne

Roma. Incidente nel quartiere Castelverde un morto : Incidente mortale nella notte in via Massa di San Giuliano nei pressi del civico 226. Nell’impatto ha perso la vita

Vte Pra' - incidente al Porto di Genova/ Morto camionista schiacciato da un tir in retRomarcia : incidente mortale al Vte di Pra', Porto di Genova: ultime notizie, Morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. Aveva chiesto delle info.

CLEMENTE MASTELLA FERITO IN UN INCIDENTE/ Amputata falange di un dito : è stato operato a Roma : CLEMENTE MASTELLA, INCIDENTE e falange Amputata: lo scontro sulla Telesina, la statale della discordia. Il sindaco di Benevento protagonista di un INCIDENTE su un tratto di cui...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:35:00 GMT)

Roma - carabiniere ubriaco causa incidente mortale Video : Un tragico schianto. Un carabiniere di 59 anni di cui sono state diffuse soltanto le iniziali, A.F, è stato arrestato dopo aver causato un incidente stradale mortale [Video]. Sotto l'effetto di bevande alcoliche avrebbe guidato la sua Ford C Max contRomano sul Grande Raccondo Anulare di Roma, schiantandosi contro un'altra auto e provocando la morte del conducente di quest'ultima, Giuseppe Petraroli di 35 anni, originario della provincia di ...

Traffico Roma - incidente stradale e Gra in tilt/ Albero crolla sulla Cassia - code sulla Pontina : Roma, Traffico in tilt: incidente stradale e Grande Raccordo Anulare congestionato. code anche su Salaria, Pontina e Flaminia. Albero crolla sulla Cassia, colonne auto in fila(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 14:32:00 GMT)

Incidente stradale/ Roma - doppio scontro tra Casilina e GRA : un morto e quattro feriti : Incidente stradale, oggi 20 marzo 2018: doppio scontro sulle strade di Roma, famiglia intrappolata nelle lamiere sulla Casilina. Sul Grande Raccordo Anulare ci scappa il morto...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:41:00 GMT)

Roma : Incidente stradale - madre e figlia in codice giallo : Anche il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale con codice giallo- Roma – Ieri sera alle ore 23.30 circa è avvenuto a Roma... L'articolo Roma: Incidente stradale, madre e figlia in codice giallo proviene da Roma Daily News.

Roma : incidente stradale per direttore Agenzia Entrate. Ruffini illeso : Roma – pioggia e strada allagata tra probabili cause incidente Roma – Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato vittima di un incidente... L'articolo Roma: incidente stradale per direttore Agenzia Entrate. Ruffini illeso proviene da Roma Daily News.

Roma : Incidente coinvolge 5 veicoli - 4 feriti : Pontina chiusa per due ore Roma – L’Incidente stradale sulla via Pontina, direzione Roma, al Km 23.800 è avvenuto intorno alle 10. Sono stati coinvolti cinque... L'articolo Roma: Incidente coinvolge 5 veicoli, 4 feriti proviene da Roma Daily News.

Incidente stradale/ A1 - Roma-Orte : tir con bombole si ribalta : tratto chiuso e 2 feriti (oggi 19 marzo 2018) : Incidente stradale, oggi 19 marzo 2018: sulla Roma-Orte, autostrada A1, tir con bombole si ribalta su un lato: due feriti. Stessa sorte ad un camion sulla Catania-Siracusa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:09:00 GMT)

Incidente sull'A1 - tir si ribalta : chiuso il tratto Roma-Orte - : Protagonista del ribaltamento un mezzo pesante che trasportava bombole di acetilene e di ossigeno. Sull'autostrada Milano-Napoli lunghe code tra Firenze e la Capitale in entrambe le direzioni