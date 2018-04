Roma | in via delle Muratte paccottiglia al posto dei libri antichi

Roma. La star delle serie Netflix Olivia Taylor Luccardi molestata sul taxi abusivo : Doveva essere un soggiorno di piacere quello di Olivia Taylor Luccardi, 29enne attrice statunitense nota per aver preso parte ad alcune serie tv di successo tra cui ?Orange Is the New...

Roma Eur. Chiusure e deviazioni per la gara di Formula E : Il 14 aprile Roma ospita per la prima volta l’E-Prix, il Gran Premio della Formula Elettrica dando vita ad uno

Al via le riprese di Suburra 2 - i protagonisti tornano sul set Romano per la seconda stagione : Le riprese di Suburra 2 prendono il via sul set romano della seconda stagione. Dopo il successo del primo ciclo di episodi, pubblicati su Netflix a ottobre 2017, i protagonisti del crime thriller made in Italy sono pronti per lanciare un nuovo appassionante capitolo, fatto di intrighi, corruzione e criminalità organizzata. La lotta per il controllo del litorale di Ostia si fa ancora più intensa. La seconda stagione era già stata annunciata a ...

Roma : controlli a tappeto della Polizia in campo nomadi via dei Giordani : Roma – controlli serrati su persone, mezzi e baracche presso il campo nomadi di via dei Giordani. Ben 50 uomini della Polizia sono impegnati nelle operazioni all’interno dello stesso. Nello medesimo campo, nella notte del primo aprile, era stato tratto in arresto un cittadino serbo di 40 anni. Con accusa di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello stato, nonché denunciato per furto in ...

Totti sulle Ramblas - viaggio nella Barcellona 'alla Romana' : Per citare il Kipling tanto caro a Eusebio Di Francesco c'è una sottile linea , giallo, rossa di eroi che passa tra la "giungla" delle Ramblas e Plaza del Rey: una retta spazio-temporale che lega ...

Champions League 2018 : quarti al via con Juventus-Real Madrid in diretta sul 20 - Barcellona-Roma su Canale 5. Ecco le partite : Allegri La Uefa Champions League 2018 torna in primo piano con i quarti di finale. Si comincia dalle quattro partite valevoli per l’andata, con la Juventus che ospita a Torino il Real Madrid e la Roma che va di scena a Barcellona. Entrambe vengono trasmesse in chiaro da Mediaset, che per l’incontro della squadra bianconera accende il nuovo Canale 20. Champions League in tv: le partite di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018 Si gioca ...

Champions : Roma in viaggio verso Barcellona : La Roma è in volo per Barcellona, dove domani sera, al Camp Nou, affronterà i blaugrana nell’ incontro di andata dei quarti di finale di Champions. I giallorossi, compresi Radja Nainggolan e Lorenzo Pellegrini, reduci da infortuni, sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino poco prima delle 10.50 con un volo charter Alitalia. Ventuno i convocati da Eusebio Di Francesco. Preceduta a Fiumicino dal dg Baldissoni, Francesco Totti e Bruno ...

Successo di visitatori per il 'Week end della Cultura' alle Terme Romane di via Terracina : Successo di visitatori per il 'Week end della Cultura' alle Terme romane di via Terracina. L'evento, organizzato dal Gruppo Archeologico Napoletano, si è svolto dal 31 al 2 aprile in concomitanza con ...

Roma - voragini e buche : bus deviati dalla Balduina a Centocelle : buche e voragini continuano a imporre la chiusura di strade e la conseguente variazione dei percorsi delle linee Atac e Tpl. A causa del dissesto del manto stradale è stata chiusa al traffico via ...

Roma - viaggio sul Tevere tra baraccopoli - plastiche e rischi esondazione : “Un patrimonio da salvare” : Un fiume attraversa la Capitale, ma a volte i Romani se ne scordano. “Siamo riusciti a spingere le istituzioni a fare un focus sul fiume”, racconta a ilfattoquotidiano.it Paola Verdinelli, presidente di Agenda Tevere, Onlus che riunisce molte associazioni di tematiche diverse – sportive, ambientaliste, culturali, che si occupano di architettura e paesaggio, di ciclisti – e che “non ha il compito di aggredire le istituzioni per quello ...

Fabrizio Moro - al via da Roma il tour in tutta Italia : Indietro 31 marzo 2018 2018-03-29T12:17:25+00:00 Roma – Dopo la vittoria del 68° Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente” insieme a Ermal Meta e l’annuncio del grande concerto che il 16 giugno vedrà Fabrizio Moro protagonista allo Stadio Olimpico di Roma, dal 13 luglio il cantautore si esibirà dal vivo in […]

DIRETTA/ Bologna Roma - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Bologna Roma streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, lunch match della 30giornata Serie A.

Roma - 20mila fedeli per la Via Crucis | Il Papa : “Si tenta di screditare la Chiesa”| Guarda le foto : Roma, 20mila fedeli per la Via Crucis | Il Papa: “Si tenta di screditare la Chiesa”| Guarda le foto Il Papa esprime speranza perché tanti giovani “continuano a consacrarti le loro vite divenendo esempi vivi di carita’ e di gratuità in questo nostro mondo divorato dalla logica del profitto”. Poi un duro attacco a chi, […]