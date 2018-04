Roma | Dzeko | C' era rigore netto Arbitro senza coraggio

Barcellona-Roma 4-1 : con due autogol non basta Dzeko : BARCELLONA - La Roma come la Juventus . Come gli uomini di Allegri battuti 3-0 in casa dal Real Madrid nell'andata dei quarti di Champions League , anche quelli di Di Francesc o hanno giocato una ...

Rigore Roma - due penalty non concessi - Dzeko non ci sta : “l’arbitro doveva fischiare anche contro il Barcellona…” : Rigore Roma, sconfitta per i giallorossi che recrimino per un penalty non fischiato contro il Barcellona per un fallo di Semedo ed un altro su Pellegrini, ecco le parole di Dzeko a Premium Sport: “Dal 1′ abbiamo provato a pressare alto come sempre anche se sappiamo che sono più forti. Abbiamo dato tutto e il 4-1 è un po’ troppo. Tre di questi sono stati autogol. Rigore di Semedo? Se lo dava la partita cambiava. anche ...

Barcellona-Roma 4-1 - video highlights con gli autogol di De Rossi e Manolas e i gol di Piquè - Dzeko e Suarez : Notizie sul tema Barcellona-Roma streaming live gratis e diretta tv in chiaro. Dove vedere il match oggi 4 aprile Barcellona-Roma diretta tv Canale 5 e streaming gratis oggi 4/4 Barcellona-Roma ...

Pagelle Barcellona-Roma - Champions League : 4-1. Roma punita oltre i propri demeriti. Bene Dzeko e Alisson - ma i blaugrana non perdonano : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Il Barcellona vince con un rotondo 4-1 contro la Roma, ma mai risultato fu più bugiardo. I giallorossi, infatti, tengono Bene il campo e si ritrovano sotto di due gol solamente per altrettanti autoreti proprie, la prima di De Rossi in anticipo su Messi, la seconda di Manolas in rimpallo su Umtiti. Il terzo gol di Piquè poteva tagliare la gambe alla squadra di Di Francesco che, invece, ...

Barcellona-Roma 4-1 : Dzeko non basta - giallorossi puniti da due autogol - Piqué e Suarez : Sfortunata, la Roma perde in trasferta contro il Barcellona (4-1) nell'andata dei quarti di finale della Champions League. In gol De Rossi e Manolas con un'autorete, poi Piqué, Dzeko e...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 4-1. Dzeko piazza la zampata e riapre i discorsi - ma Suarez li richiude : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Primo tempo agrodolce per la Roma che disputa 45 minuti di ottima fattura ma va al riposo sotto di un gol che si è fatta da sola. L’autorete di De Rossi al minuto 38 è sale sulla ferita dopo una prestazione di squadra davvero di LIVEllo. Il Barcellona non è apparso al suo meglio ed i giallorossi hanno tenuto bene il campo. In avvio Dzeko si sarebbe anche guadagnato un penalty, ma ...

Barcellona-Roma 3-1 LIVE - accorcia Dzeko : super Liverpool contro il City [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 3-1. Dzeko piazza la zampata e riapre i discorsi! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Primo tempo agrodolce per la Roma che disputa 45 minuti di ottima fattura ma va al riposo sotto di un gol che si è fatta da sola. L’autorete di De Rossi al minuto 38 è sale sulla ferita dopo una prestazione di squadra davvero di LIVEllo. Il Barcellona non è apparso al suo meglio ed i giallorossi hanno tenuto bene il campo. In avvio Dzeko si sarebbe anche guadagnato un penalty, ma ...

Barcellona-Roma 3-1 La diretta Autogol di De Rossi e Manolas - poi Piqué E Dzeko accorcia le distanze : Sorteggio crudele quello che ha destinato alla Roma un avversario come il Barcellona, primo in classifica nella Liga e squadra candidata, assieme al Manchester City su tutte, per la vittoria finale...

BARCELLONA-Roma - MOVIOLA/ Video - due rigori non concessi su Dzeko e Pellegrini (Champions League) : BARCELLONA-ROMA, MOVIOLA in Champions League: Dzeko e Pellegrini reclamano due rigori, dubbi soprattutto riguardo l'intervento sul centravanti bosniaco(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 22:13:00 GMT)

Barcellona-Roma LIVE : fallo in area su Dzeko ma l'arbitro sorvola : Notizie sul tema Barcellona-Roma diretta tv Canale 5 e streaming gratis oggi 4/4 Barcellona-Roma streaming LIVE gratis e diretta tv in chiaro. Dove vedere il match oggi 4 aprile Barcellona-Roma ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : 1-0. Clamoroso autogol di De Rossi! Alisson attento - bene Dzeko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l’altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Impresa tutt’altro ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : buona Roma! Alisson attento - centrocampo solido - a Dzeko manca un rigore : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l’altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Impresa tutt’altro ...

LIVE Pagelle Barcellona-Roma - Champions League in DIRETTA : Roma che tiene bene il campo - a Dzeko manca un calcio di rigore : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Barcellona-Roma Dopo la scoppola ricevuta ieri a domicilio dalla Juventus da parte del Real Madrid, stasera alle ore 20.45 tocca alla Roma vedersela contro l’altra grande di Spagna. I giallorossi, infatti, saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona di Lionel Messi, pronto a rispondere presente dopo la prestazione monstre di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Impresa tutt’altro ...