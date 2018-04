Roma | Alta tensione per uno sgombero a Corviale

#RomaAdottaAmatrice : presto realtà quattro progetti nei territori colpiti dal terremoto : Ad Amatrice, Accumoli, Norcia ed Arquata del Tronto presto diventeranno realtà i quattro progetti finanziati con i circa 313mila euro raccolti attraverso l’iniziativa #RomaAdottaAmatrice, lanciata da Roma Capitale per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. I fondi, suddivisi equamente, contribuiranno a realizzare i progetti che sono stati indicati e proposti dalle Amministrazioni dei relativi Comuni. “Sin dai primi ...

Bologna - alta tensione durante la partita contro la Roma : ecco cosa è successo : Il Bologna ha strappato un successo nella gara di campionato contro la Roma ma alta tensione durante match. I tifosi però non sono stati teneri con Donadoni, dimostrando di voler fortemente vincere l’incontro. Al momento della sostituzione di Verdi con Krejci sul punteggio di 1-1, il pubblico ha fischiato sonoramente la scelta di Donadoni. Il tecnico è parso molto stizzito ed ha fatto segno a Verdi di far capire cos’era accaduto. Verdi a quel ...

Amatrice - Accumoli - Norcia ed Arquata del Tronto realtà 4 progetti di Roma : Ad Amatrice, Accumoli, Norcia ed Arquata del Tronto presto diventeranno realtà i quattro progetti finanziati con i circa 313 mila

Roma - caso Consip : un'ora di faccia a faccia tra Marroni e Saltalamacchia : Nello stesso giorno in cui la Procura ha preparato il ricorso da presentare in Cassazione per impugnare la decisione del Riesame di annullare l'interdizione dal servizio per un anno del maggiore dei ...

Infortunio Pellegrini / Problema a un polpaccio accusato in nazionale - domani gli esami : salta Bologna Roma : Infortunio Pellegrini, Problema a un polpaccio accusato in nazionale dal centrocampista che salterà Bologna-Roma in campo alle 12.30 al Dall'Ara il prossimo sabato.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Roma - ansia per Ünder : distorsione al ginocchio - salta Turchia-Irlanda : Roma, ansia per Ünder: distorsione al ginocchio, salta Turchia-Irlanda E’ allarme in casa Roma, che sta monitorando a distanza le condizioni di Cengiz Ünder. Mercoledì l’attaccante, che si trova in ritiro con la nazionale turca, ha rimediato in allenamento una distorsione al ginocchio sinistro e giovedì si è allenato a parte. Fortunatamente il problema fisico […]

Presidenze - veto M5s su Romani/ Salta accordo con Centrodestra su Senato e Camera : ora cosa succede? : Presidenze Camere, Salta accordo M5s-Centrodestra sul veto di Paolo Romani: riunione capigruppo fallita, tutto di nuovo azzerato. Ora cosa succede? Schede bianche e figure di garanzie(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 09:50:00 GMT)

Antonio Albanese ritorna al cinema con con “ContRomano” da Milano al Senegal in un continuo equilibrio tra realtà e follia. : Esce nelle sale giovedì 29 marzo il film di Antonio Albanese “Contromano” con Andrea Salerno e Stefano Bises. Mario Cavallaro (Antonio Albanese) si sveglia tutte le mattine nello stesso modo, nella stessa casa, nello stesso quartiere, nella stessa città, Milano. Ha appena compiuto cinquant’anni. Mario ama l’ordine, la precisione, la puntualità, il rispetto, il decoro, la voce bassa, lo stare ognuno al proprio posto. La sua vita si ...

Champions - Roma : Olimpico sold out per la sfida contro il Barça. DiFra : "In campo a testa alta" : Roma-Shakhtar, Di Francesco: "Non possiamo accontentarci" prof DiFra - Ospite dell'università di Tor Vergata, facoltà di Economia, dove incrocia anche Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, Di ...